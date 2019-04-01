Son Dakika Haberleri: Türk Akımı'nın Sırbistan'dan Geçen Kısmının Yapımına En Kısa Zamanda Başlanacak

Türk Akımı'nın Sırbistan'dan Geçen Kısmının Yapımına En Kısa Zamanda Başlanacak

45 dakika önce

Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandr Vucic, Türk Akımı doğalgaz boru hattının Sırbistan’dan geçecek kısmının yapımına en kısa sürede başlanacağını duyurdu. Türk Akımı doğalgaz boru hattının Sırbistan’dan geçecek kısmının yapımına en kısa sürede başlanacağını belirten Sırbistan lideri Vucic, iş makinelerinin çalışmaların yapılacağı bölgeye doğru hareket ettiklerini duyurdu. Sırbistan devlet haber ajansı Tanjug’un haberine göre, Romanya’nın başkenti Bükreş’te […]The post Türk Akımı’nın Sırbistan’dan geçen kısmının yapımına en kısa zamanda başlanacak appeared first on Enerji Enstitüsü.

Türk Akımı'nın Sırbistan'dan Geçen Kısmının Yapımına En Kısa Zamanda Başlanacak, System.String[]
Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandr Vucic, Türk Akımı doğalgaz boru hattının Sırbistan'dan geçecek kısmının yapımına en kısa sürede başlanacağını duyurdu.

Türk Akımı doğalgaz boru hattının Sırbistan'dan geçecek kısmının yapımına en kısa sürede başlanacağını belirten Sırbistan lideri Vucic, iş makinelerinin çalışmaların yapılacağı bölgeye doğru hareket ettiklerini duyurdu.

Sırbistan devlet haber ajansı Tanjug'un haberine göre, Romanya'nın başkenti Bükreş'te Balkan ülkeleri liderleriyle bir araya gelen Vucic, Türk Akımı ile ilgili gelişmelere değindi.

Vucic, "Biz şüphesiz bu projeye katılıyoruz. En kısa zamanda çalışmalara başlıyoruz, iş makineleri yapım bölgesine doğru yola çıktı" diye konuştu.

Sırbistan'ın sanayi sektörünü geliştirdiğini ve giderek daha çok gaz tüketmeye başladığını söyleyen Vucic, "Gazın olduğu yerde sanayii geliştirme olanağı da var" vurgusu yaptı.

Sırp lider, Türk Akımı gaz boru hattının 'Balkanların enerji haritasını değiştireceğini' sözlerine ekledi.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 09:25 

Romanya, Sırbistan Karadağ, Sektörel
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