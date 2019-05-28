Son Dakika Haberleri: Türk aktivistlerden Suriye'de 2 bin 500 kişiye iftar
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Türk aktivistlerden Suriye'de 2 bin 500 kişiye iftar

10 dakika önce

Türkiye'den aktivistler, Suriye'de 2 bin 500 yetim ve ailesi ile engelliye iftar verdi - Aktivist Aynur Karabulut: - "Ne yiyeceğini bilemeyen, 'Ben aç dururum da, çocuk bu anlamıyor' diyerek uzattığımız yemekleri alırken hıçkıra hıçkıra ağlayan anneler gördük"

Türk aktivistlerden Suriye'de 2 bin 500 kişiye iftar, System.String[]

Türkiye'den aktivistler, sosyal medya üzerinden organize olarak Suriye'de toplam 2 bin 500 yetim ve ailesi ile engelliye iftar verdi.

İftar programlarını organize eden aktivist Aynur Karabulut AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal medya üzerinden topladıkları bağışlarla Suriye'nin İdlib ve Hama illerinde iftar verdiklerini söyledi.

Sekiz gün boyunca farklı bölgelerde program düzenlediklerini belirten Karabulut, "Proje bin kişilik başlamıştı. İnsanlar gördükçe destek oldu. 2 bin 500 yetim ve ailesi ile engelli kardeşlerimize iftar yaptırabildik." dedi.

"İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nde Esed rejimi destekçilerinin saldırılarının yoğunlaştırdığını anımsatan Karabulut, "Saldırılarda birçok okul zarar görmüş. Binlerce öğrencinin kırtasiye malzemesine ihtiyacı da var. Aynı zamanda bunların tespiti noktasında bir çalışma yaptık. İnşallah bir dahaki sefere okullara yönelik bir proje gerçekleştiririz." ifadelerini kullandı.

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:04 Kaynak: AA
İdlib, Türkiye, Suriye, Yerel
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