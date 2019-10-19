Türk-Alman Dostluk Günü Futbol Turnuvası, Antalya'da başladı

Antalya'da gerçekleştirilen Türk-Alman Dostluk Günü Futbol Turnuvası başladı.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelin futbol sahasında gerçekleştirilen turnuvaya, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Werder Bremen, Galatasaray İstanbul, Tsv 1860 München, FC Adler Antalya, Trabzonspor, Hannover 96 ve Kadınlar Karması olmak üzere 8 takım katıldı.

Türk-Alman Dostluk Günü Turnuvası'nda Galatasaray Kulübünün eski başkanı Alp Yalman, eski milli futbolcu Tanju Çolak, Fenerbahçeli eski futbolcu Deniz Barış, Beşiktaş'ta bir dönem futbol oynayan eski Alman futbolcu Fabian Ernst, Trabzonsporlu eski futbolcular İbrahima Yattara, Serdar Bali ve Mehmet Yıldız gibi isimler yer aldı.

Turnuva, bugün düzenlenecek kupa töreniyle sona erecek.