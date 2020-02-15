TÜRK - ALMAN POLİSİNİN ORTAK OPERASYONU: 17 KİŞİ TUTUKLANDI - Son Dakika

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TÜRK - ALMAN POLİSİNİN ORTAK OPERASYONU: 17 KİŞİ TUTUKLANDI
6 saat önce
İstanbul DHATürk ve Alman polisinin ortak operasyonunda yakalanan 44 kişiden 17'si tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:11 Kaynak: DHA
İstanbul DHA
Türk ve Alman polisinin ortak operasyonunda yakalanan 44 kişiden 17'si tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alman Federal Polis Teşkilatınca "Örgütlü Nitelikli Dolandırıcılık" operasyonunda 44 kişi yakalandı. Şüpheliler dün adliyeye sevkedildi. 17 kişi tutuklanırken 27 kişi ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı
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