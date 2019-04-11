Son Dakika Haberleri: Türk-Alman Ticaret Günleri Başlıyor

Türk-Alman Ticaret Günleri Başlıyor

52 dakika önce

TÜRK Alman Ticaret Günleri, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ev sahipliğinde Almanya Büyükelçiliği, Alman-Türk Sanayi ve Ticaret Odası ve Almanya Yakın ve Orta Doğu Yatırım Destek Birliği (NUMOV) işbirliğinde KOSGEB'in destekleriyle düzenleniyor.

Türk-Alman Ticaret Günleri Başlıyor, System.String[]
TÜRK Alman Ticaret Günleri, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ev sahipliğinde Almanya Büyükelçiliği, Alman-Türk Sanayi ve Ticaret Odası ve Almanya Yakın ve Orta Doğu Yatırım Destek Birliği (NUMOV) işbirliğinde KOSGEB'in destekleriyle düzenleniyor. Almanya Başkonsolosu Michael Reiffenstuel ve BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'ın birlikte açacağı etkinlikte Alman ve Türk firmaları sunumlar yapacak, ikili iş görüşmeleri düzenlenecek.

EN BÜYÜK ORTAĞIMIZ ALMANYA

Organizasyonda Siemens, Bosch gibi dünyaca ünlü firmaların yöneticilerinin Bursa iş dünyası temsilcileriyle buluşacağını belirten Burkay, "Bursa'nın en büyük ticaret ortaklarından birisi Almanya'dır. Şu anda Alman sermayeli 141 firmanın faaliyet gösterdiği şehrimizde Almanya ile ticaret yapan firmalarımızın sayısı bin 100'ün üzerinde. Türk-Alman Ticaret Günleri de iki ülke arasında yeni işbirliği köprüleri sağlayacak" dedi.

Almanya ve Türkiye'den 200'den fazla şirket ve ekonomi temsilcisini bir araya getirecek programa katılmak isteyen firmalar, https://turkish-germany-trade-days.b2match.io/ linkinden kayıt yaptırabilir.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:42 
Almanya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ahmet Kural, 31 Yıl Önceki Fotoğrafını Paylaşarak Nostalji Yaptı! Şampiyonlar Liginin Yeni Formatını Duyurdular! Game of Thrones Dizisinde Final Sezonu Heyecanı Satışlara Yansıdı Ticaret Borsalarında 277 Bin Ton Fındık İşlem Gördü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 14:34:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk-Alman Ticaret Günleri Başlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]