Türk-Alman Üniversitesi için rektör adaylığı başvuruları başladı - Son Dakika
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Türk-Alman Üniversitesi için rektör adaylığı başvuruları başladı

21.03.2022 12:28
Türk-Alman Üniversitesi için rektör adaylığı başvuruları başladı

Türk-Alman Üniversitesi için rektör adaylığı başvuruları başladı.

Türk-Alman Üniversitesi için rektör adaylığı başvuruları başladı.

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde rektör adayları için belirlenmiş şartları taşıyan adaylar gerekli belgelerle 1 Nisan Cuma mesai bitimine kadar başvuruda bulunabilecek.

Başvurular, YÖK'e, posta veya "rektoraday@yok.gov.tr" adresine elektronik posta yoluyla yapılabilecek.

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Kaynak: AA

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