Türk-Alman Üniversitesi Yeni Binalarının Açılış Töreni - YÖK Başkanı Saraç - Son Dakika

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Türk-Alman Üniversitesi Yeni Binalarının Açılış Töreni - YÖK Başkanı Saraç
7 saat önce
Salondan görüntüler Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın konuşması İSTANBUL - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Türk-Alman Üniversitesi Yeni Binalarının Açılış Törenine katılarak konuşma yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 01:01 Kaynak: AA
Salondan görüntüler
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın konuşması İSTANBUL - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Türk-Alman Üniversitesi Yeni Binalarının Açılış Törenine katılarak konuşma yaptı.
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