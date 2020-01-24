Türk-Alman Üniversitesi Yeni Binalarının Açılış Töreni - YÖK Başkanı Saraç - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk-Alman Üniversitesi Yeni Binalarının Açılış Töreni - YÖK Başkanı Saraç - Son Dakika

Türk-Alman Üniversitesi Yeni Binalarının Açılış Töreni - YÖK Başkanı Saraç

7 saat önce

Salondan görüntüler Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın konuşması İSTANBUL - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Türk-Alman Üniversitesi Yeni Binalarının Açılış Törenine katılarak konuşma yaptı.

Salondan görüntüler

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın konuşması İSTANBUL - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Türk-Alman Üniversitesi Yeni Binalarının Açılış Törenine katılarak konuşma yaptı.

Türk-Alman Üniversitesi Yeni Binalarının Açılış Töreni - YÖK Başkanı Saraç

Yükseköğretim Kurulu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 01:01 Kaynak: AA
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