Türk Amerikan ilişkileri Washington'da masaya yatırıldı - Son Dakika

Türk Amerikan ilişkileri Washington'da masaya yatırıldı

08.12.2020 01:09
Türk Amerikan ilişkileri Washington'da masaya yatırıldı, System.String[]

AK Parti İstanbul Milletvekili TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanvekili Ahmet Berat Çonkar, NATO çatısı altında bazı müttefiklerin Türkiye'nin hassasiyetlerini hafife almasını eleştirerek bu durumun NATO içinde çatlaklara yol açtığını söyledi.

AK Parti İstanbul Milletvekili TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanvekili Ahmet Berat Çonkar, NATO çatısı altında bazı müttefiklerin Türkiye'nin hassasiyetlerini hafife almasını eleştirerek bu durumun NATO içinde çatlaklara yol açtığını söyledi.

Aynı zamanda NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi olan Çonkar, ABD Kongresi Türk Dostluk Grubu Eş Başkanı Güney Carolina Temsilcisi Cumhuriyetçi Joe Wilson ile Türk Miras Vakfının düzenlediği panelde Türk-Amerikan ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

NATO'daki sorunların üye ülkelerin ikili ilişkilerindeki sorunlarından kaynaklandığını belirten Çonkar, bazı NATO üyelerinin Türkiye'nin PKK ve onun Suriye uzantısı YPG terör örgütünden dolayı hissettiği tehdidi "hafife aldığını" belirterek, "Bu da ittifak için de çatlaklara yol açıyor." dedi.

Ocak ayında görevi devralacak olan Joe Biden yönetiminin Türkiye ile ABD arasındaki ilişkileri düzeltmek için nereden başlaması gerektiğine ilişkin bir soruya yanıt veren Çonkar, Türkiye'nin ulusal güvenlik konusunda kritik dönemlerden geçtiğini ve müttefiklerinin Ankara'nın güvenlikle ilgili kaygılarını anlayıp bu konuda Ankara ile empati kurması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin 70 yıllık müttefiki olan ABD'nin YPG/PKK terör örgütüne destek vermesinin Türkiye'ye çok zarar verdiğini belirten Çonkar, "Dolayısıyla, şu analizi yapacağım, başlangıç olarak Türkiye'nin hassasiyetlerinin çok açık bir şekilde anlaşılması gerekir ve Biden'ın dış politika konusundaki deneyimiyle yeni yönetimin ilişkileri tekrar yeniden kurgulama ve tamir etme şansı olduğuna inanıyorum. Böylece biz de bölgesel ve küresel daha önemli konular üzerine birlikte çalışmaya başlayabiliriz." diye konuştu.

Biden yönetiminin dikkate alması gereken diğer bir konunun da FETÖ elebaşı ve üyelerinin ABD'de barındırılmaması olduğunu belirten Çonkar, FETÖ konusunda duyulan kaygının da iktidarda hangi parti bulunursa bulunsun, Türk kamuoyunda değişmeyecek bir beklenti olduğuna dikkati çekti.

Panelde konuşan Güney Carolina Temsilcisi Wilson ise iki ülke arasında önemli bir tarihsel iş birliğinin söz konusu olduğunu hatırlatarak aynı zamanda her iki ülkeye de karşılıklı yarar sağlayacak kayda değer ticari işbirliği fırsatlarının bulunduğuna vurgu yaptı.

Wilson, "Amerikalılar ve Türkler olarak farklılıklarımızın üstesinden gelmek için birlikte çalışmamız çok önemli ve karşılıklı olarak yararımızadır." dedi.

Amerika Birleşik Devletleri, AK Parti, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Amerikan ilişkileri Washington'da masaya yatırıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji'den 12 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı Adam kaçırma olayında 1'i eski polis, 1'i gazeteci 4 kişi tutuklandı Bayraktar Mini İHA, artık daha gelişmiş özellikleriyle güvenlik güçlerine hizmet verecek Bakan Soylu'dan ev toplanmalarıyla ilgili vali ve kaymakamlara kesin talimat: Müsaade edilmesin Eski Fenerbahçeli Ortega: Türkiye'de yaşadıklarımdan sonra futbolu bırakmayı düşündüm Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan, yeni tedbirlerin sinyalini verdi: Seyahat yasağı ve akşam sokağa çıkma kısıtlaması daha da daraltılabilir 'Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri' araştırmasının sonucu açıklandı! İlk sıranın sahibi yine değişmedi İzmir depreminde 17 saat sonra enkazdan çıkarılan İnci Okan ilk adımlarını attı
Ahmet Çakar'a tepki yağıyor! Fatih Terim'in eski yardımcısına tehditvari sözler Ahmet Çakar'a tepki yağıyor! Fatih Terim'in eski yardımcısına tehditvari sözler         
01:02
İbo Show'un merakla beklenen yeni bölüm konukları belli oldu İbo Show'un merakla beklenen yeni bölüm konukları belli oldu         
23:41
Ahmet Hakan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na CNN Türk çağrısı: Lütfen boykotu sonlandırın Ahmet Hakan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na CNN Türk çağrısı: Lütfen boykotu sonlandırın         
23:29
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten bomba itiraf: Türk-Yunan anlaşmazlığını, Türkiye-AB anlaşmazlığına çevirmeyi başardık Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten bomba itiraf: Türk-Yunan anlaşmazlığını, Türkiye-AB anlaşmazlığına çevirmeyi başardık         
23:13
Bakan Koca'dan vaka sayısı yüksek olan 3 il için uyarı: Risk devam ediyor Bakan Koca'dan vaka sayısı yüksek olan 3 il için uyarı: Risk devam ediyor         
22:36
MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz'le adı anılan Tanya Kilitkayalı'nın paylaşımı aşk iddialarını alevlendirdi MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz'le adı anılan Tanya Kilitkayalı'nın paylaşımı aşk iddialarını alevlendirdi         
22:22
İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı sinyaline ilk yorum: Kılıçdaroğlu bu defa aday İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı sinyaline ilk yorum: Kılıçdaroğlu bu defa aday         
20:53
"Hendek ateşi" hastalığı yüzyıl sonra Kanada'da ortaya çıktı         
20:06
Böyle vicdansızlık görülmedi! Kadın boksör kocasını döverek öldürdü Böyle vicdansızlık görülmedi! Kadın boksör kocasını döverek öldürdü         
19:44
Kılıçdaroğlu'ndan CHP grubunu ayağa kaldıran Cumhurbaşkanlığı adaylığı sözleri: Benim aday olup olmayacağımı size kim söyledi? Kılıçdaroğlu'ndan CHP grubunu ayağa kaldıran Cumhurbaşkanlığı adaylığı sözleri: Benim aday olup olmayacağımı size kim söyledi?         
19:43
Türkiye'ye yaptırımın görüşüleceği AB Liderler Zirvesi öncesi peş peşe açıklamalar: Durum daha da kötüleşti Türkiye'ye yaptırımın görüşüleceği AB Liderler Zirvesi öncesi peş peşe açıklamalar: Durum daha da kötüleşti         
18:51
Eski eşini ve 2 kızını öldürmüştü! Erzurum'daki katliamla ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı Eski eşini ve 2 kızını öldürmüştü! Erzurum'daki katliamla ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı         
17:19
12 erkekle uyuşturucu partisinde yakalanan kız çocukları konuştu: Cinsel birliktelik yaşamadık 12 erkekle uyuşturucu partisinde yakalanan kız çocukları konuştu: Cinsel birliktelik yaşamadık         
15:40
Söğüt Altın Madeni'nde büyük keşif: Rezerv 1,92 milyon ons altına yükseldi Söğüt Altın Madeni'nde büyük keşif: Rezerv 1,92 milyon ons altına yükseldi         
14:59
Ermenistan ordusunu dağıtan Türk SİHA'ları Putin'in de ayarını bozdu: Avcı İHA'larını hazırlayın talimatı verdi Ermenistan ordusunu dağıtan Türk SİHA'ları Putin'in de ayarını bozdu: Avcı İHA'larını hazırlayın talimatı verdi         
13:39
Sermiyan Midyat, ABD'deki korona gözlemlerini anlattı: Linç edileceğim ama Cumhurbaşkanı'mızın gösterdiği çaba takdire şayan Sermiyan Midyat, ABD'deki korona gözlemlerini anlattı: Linç edileceğim ama Cumhurbaşkanı'mızın gösterdiği çaba takdire şayan         
13:28
Muğla'nın atıl tarım arazilerine yapılan havuzlarda tonlarca balık üretiliyor Muğla'nın atıl tarım arazilerine yapılan havuzlarda tonlarca balık üretiliyor         
09:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2020 01:13:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk Amerikan ilişkileri Washington'da masaya yatırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei