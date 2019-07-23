Türk Amerikan İş Geliştirme Konferansı

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Ülkemizin geleceği, milletimizin refahı, sorunların çözümü için biz bugüne kadar gayret ettik, bundan sonra da gayret edeceğiz.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Ülkemizin geleceği, milletimizin refahı, sorunların çözümü için biz bugüne kadar gayret ettik, bundan sonra da gayret edeceğiz. Pozisyonun ne olacağının önemi yok." dedi.

Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyince Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi Başkanı Uğur Terzioğlu, eski ABD İçişleri Bakanı Ryan Zinke ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın katılımıyla Fours Seasons Bosphorus Otel'de Türk Amerikan İş Geliştirme Konferansı düzenlendi.

Konferansın ardından ikili görüşen Yıldırım ve Zinke, çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, konferans kapsamında iş birliği imkanlarının neler olduğunun değerlendirildiği ve özellikle enerji konusu ile siber güvenlik konularının ele alındığını söyledi.

Binali Yıldırım, "Türk-Amerikan ilişkileri sadece savunma konularıyla sınırlı değil, bundan çok daha fazlası var. Her iki ülkenin ticaretinin 100 milyar hedefi var. Bu hedefe ulaşmak için iş camiasının karşılıklı olarak adımlar atması gerekiyor, hem Amerika hem de Türkiye'de. Bugün gündemimiz Türkiye-Amerika ilişkilerinde olumlu gündemleri, olumlu konuları ön plana çıkarmak." diye konuştu.

Türkiye'nin bölgede stratejik bir konuma sahip olduğunu belirten Yıldırım, "Türkiye, bölgesinde hem kendi vatandaşları için hem de bölgenin güvenliği için çok büyük gayret gösteriyor. Onun için savunmasını riske atacak gelişmelere göz yumamaz. Bu yüzden biz savunma ihtiyaçlarımızı karşılamak zorundaydık. O yüzden S-400 alınma süreci oldu." diye konuştu.

Kabine değişikliği ve Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanması iddiasıyla ilgili olarak sorulan soruya, Yıldırım, şöyle cevap verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız bugünlerde Ankara dışında. Hepimizin dinlenmeye ihtiyacı var ancak Cumhurbaşkanımız tatilde bile dinlenmez, orada bile çalışır. Çalışmalarını bulunduğu yerde devam ettirir. Cumhurbaşkanımızın gerek kabine konusunda, gerekse diğer konularda hangi adımları atacağını kendisi karar verecektir. Ülkemizin geleceği için milletimizin refahı için sorunların çözümü için biz bugüne kadar gayret ettik, bundan sonra da gayret edeceğiz. Pozisyonun ne olacağının önemi yok."

"Türkiye coğrafi olarak önemli bir konuma sahip"

Zinke ise yaptığı açıklamada, "Bugün iş ortaklığı konularıyla ilgili konuştuk, bunun yanı sıra enerji, siber tehdit üzerine konuları ele aldık. Türkiye'nin müreffeh olması ve daha güvenli olması kesinlikle kritik bir öneme sahip. Türkiye önemli bir NATO ülkesi ve bunu biliyoruz ki Türkler çok cömert insanlar. Türkiye'nin 3 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığı bilinmeli. Amerika'da da mülteciler var." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin petrol hattı için önemli bir konumda olduğunu ve altyapısının da uygun olduğunu belirten Zinke, şunları kaydetti:

"Toplantıda Türkiye'nin pozisyonu hakkında konuştuk, Türkiye nerede duruyor? Türkiye coğrafya olarak çok önemli bir konuma sahip, özellikle enerjiyi dağıtmak için. Bu konferansın ana konularından bir tanesi de siber güvenlikti. Siber güvenlik tehditleriyle karşılaşabiliyoruz. Banka işlemleriyle ilgili, enerji üzerinde tehditler olabiliyor. O yüzden siber güvenlik çok önemli bu alanlarda. Diğer konular da enerji, teknoloji transferi ve doğal gaz konusu oldu."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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