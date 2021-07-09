Üye Girişi
Türk Amerikan İşadamları Derneği, ABD'li yetkililerle "ticari hamleleri" değerlendirdi - Son Dakika

Türk Amerikan İşadamları Derneği, ABD'li yetkililerle "ticari hamleleri" değerlendirdi

09.07.2021 17:07
Türk Amerikan İşadamları Derneği, ABD'li yetkililerle

Türk Amerikan İşadamları Derneği (TABA-AmCham) yönetimi ve Washington Büyükelçisi Murat Mercan, ABD'nin New York Senatörü James Sanders'la bir araya gelerek Türk-Amerikan ticaretinin gelişmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Türk Amerikan İşadamları Derneği (TABA-AmCham) yönetimi ve Washington Büyükelçisi Murat Mercan, ABD'nin New York Senatörü James Sanders'la bir araya gelerek Türk-Amerikan ticaretinin gelişmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ABD açısından güvenilir tedarikçi olduğu vurgulanan görüşmede, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesi konusunda mutabık kalındı.

ABD'nin New York kentinde gerçekleşen ve Washington Büyükelçisi Murat Mercan ve TABA-AmCham yönetiminden Şekip Hardal, Debbie Cross'un katıldığı görüşmeye TABA-AmCham Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Cengüz Aygün, Genel Başkan Süleyman Sanlı ve birçok Amerikan şirket yöneticisi video konferans yöntemiyle katıldı.

Türkiye'nin pozisyonunun gelecek süreçte çok daha önemli noktalara geleceğine vurgu yapan Sanders "Türkiye, Amerika'nın çok çok önemli partneri. Türk-Amerikan ilişkileri açısından yaptığımız bu organizasyon ve görüşme çok önemli. İki ülkenin iş birliğinin değerini çok daha iyi anlamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

TABA-AmCham Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Cengiz Aygün ise "Türkiye-Amerika ilişkisi hem iki ülke hem dünya için çok önemlidir. İkili ilişkilerimizin daha da ileri götüreceğimize inanıyorum. Büyükelçimiz Murat Mercan'ın atanmasıyla bu ilişkilerin daha da gelişeceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmede TABA-AmCham oluşumundan ve Amerika'da yapılması planlanan ekonomik hamlelerden bahseden TABA-AmCham Genel Başkanı Süleyman Sanlı, "Ticareti artırmaya yönelik ciddi keşif ve hedeflerimizin olduğu ve bu amaçla geliştirip uygulamak istediğimiz yeni bir döneme girdiğimizi belirtmek isterim. Türkiye güvenilir bir tedarikçidir. ABD'nin Çin ile olan dış ticaret açığı, tedarik zincirini istikrarsız hale getiriyor. Türkiye'nin öncülüğünde; Endonezya, Malezya, Pakistan, Orta Asya'daki Türki Cumhuriyetler ve Kuzey Afrika Ülkeleri bu bağlamda ABD'nin arz güvenliğini sağlayabilir." yorumunu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO zirvesinde ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmelere uygun olarak iki ülkenin birbirini doğru anlayacağı adımlar atacaklarını belirten Sanlı, şunları kaydetti:

"Karşılıklı ziyaretlerle bunu sağlamayı planlıyoruz. Türkiye ABD açısından güvenilir bir tedarik üssüdür. Şu anda yaptığımız 12 milyar dolarlık ihracat hacmi, ikili iş birliğimize yakışan bir rakam değil. 2,6 trilyon dolar ithalat, 1,6 trilyon dolar ihracat yapan Amerikan ekonomisinde, karşılıklı 12'şer milyar dolar toplam 24 milyar dolar ticaret hacmi, ABD ekonomisinin yüzde 1'ine bile tekabül etmemektedir.

Bu nedenle ticaret hacmimizi hızlıca bu kadar devasa bir ekonomide çok daha büyütmemiz gerekir. Savunma sanayimizle, demir-çelik sektörümüzle, halı,tekstil, kuyumculuk, mobilya, deri, işlenmiş makine hizmetler ihracatında pazarda yer almalıyız. Aynı zamanda e-ticaretin fırsatlarını ve risklerini de Türkiye'deki üreticilerimiz ile paylaşmamız gerekiyor."

Amerika Birleşik Devletleri, Tam Gemi Şok Denemeleri, Türkiye, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türk Amerikan İşadamları Derneği, ABD'li yetkililerle 'ticari hamleleri' değerlendirdi - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Beşiktaş, Rachid Ghezzal'le büyük ölçüde anlaşmaya vardı 23:05 Beşiktaş, Rachid Ghezzal'le büyük ölçüde anlaşmaya vardı Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı, sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa etti 22:24 Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı, sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa etti Adını taşıyan üniversitede konuşan Abdullah Gül'den gençlere tavsiye: Aklınızı kiraya vermeyin 21:59 Adını taşıyan üniversitede konuşan Abdullah Gül'den gençlere tavsiye: Aklınızı kiraya vermeyin
Galatasaray'da Okan Kocuk, Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor'a transfer oldu 21:21 Galatasaray'da Okan Kocuk, Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor'a transfer oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Soylu uzun süre sonra ilk kez aynı karede 20:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Soylu uzun süre sonra ilk kez aynı karede Müebbet hapis cezası alan kuzen katiline haksız tahrik indirimli tahliye 20:17 Müebbet hapis cezası alan kuzen katiline haksız tahrik indirimli tahliye
Belediye eliyle bir insan kaçakçılığı iddiası daha! Kandıra Belediyesi olmayan spor kulübünü yurt dışına göndermiş 19:06 Belediye eliyle bir insan kaçakçılığı iddiası daha! Kandıra Belediyesi olmayan spor kulübünü yurt dışına göndermiş İYİ Parti'den CHP'nin 18:52 İYİ Parti'den CHP'nin "Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu" mesajına yanıt: Bizim gönlümüzden de Akşener geçiyor

Son Dakika Haberleri
17:08 Son Dakika: Galatasaray'dan bomba atak! Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna kattı
17:06 Cem Uzan, el koyulan şirketlerini satın alanlara 69 milyar euroluk tazminat davası açtı
16:50 Barcelona, Rapid Wien forması giyen Türk futbolcu Yusuf Demir'i kadrosuna dahil etti
16:48 28 Şubat davasında 14 sanığa verilen müebbet hapis cezası onandı
16:47 AK Parti'li başkana soruşturma! Seyir halindeyken otomobilinden ateş açmıştı
16:45 Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını tanıttı! Formada yer alan Atatürk detayı dikkat çekti
16:30 Eski eşinin kurşun yağdırdığı Sabiha, adliyeye sedye ile gitti: Sürünerek de olsa gelecektim
16:18 Olay olacak aşk iddiası: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım ilişki yaşamaya başladı
16:15 Başörtülülere nefret söyleminde bulunan doktora öğrencisi Twitter'da gündem oldu! Tepki çığ yağıyor
16:07 Seda Sayan'dan, Demet Akalın'a Gelinim Mutfakta göndermesi: Ekmek almam, kazandırırım
Galatasaray'a yeni Hagi! Sarı-kırmızılılar, Rumen futbolcu Nicolae Stanciu'yu transfer etmek için harekete geçti Galatasaray'a yeni Hagi! Sarı-kırmızılılar, Rumen futbolcu Nicolae Stanciu'yu transfer etmek için harekete geçti         
23:32
Dilan Çiçek Deniz, Thor Saevarsson'la dudak dudağa yakalandı Dilan Çiçek Deniz, Thor Saevarsson'la dudak dudağa yakalandı         
22:53
Fransız Le Figaro: Türkiye sadece 15 yılda başlıca SİHA üreticilerinden oldu Fransız Le Figaro: Türkiye sadece 15 yılda başlıca SİHA üreticilerinden oldu         
22:18
Pfizer aşısı yaptıran kadınlardan göğüs büyüme şikayeti Pfizer aşısı yaptıran kadınlardan göğüs büyüme şikayeti         
21:34
Zuhal Topal'dan botoks ve dolgu yaptırıp saklayan ünlülere esprili gönderme Zuhal Topal'dan botoks ve dolgu yaptırıp saklayan ünlülere esprili gönderme         
21:18
Piknik faciası! Gölete düşen yeğen ve onu kurtarmak isteyen amca boğuldu Piknik faciası! Gölete düşen yeğen ve onu kurtarmak isteyen amca boğuldu         
20:22
Son Dakika: Türkiye'de 9 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 59 kişi vefat etti, 5 bin 670 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 9 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 59 kişi vefat etti, 5 bin 670 yeni vaka tespit edildi         
20:05
Henry Onyekuru'nun hafta sonu Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor Henry Onyekuru'nun hafta sonu Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor         
19:03
Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın tutuklanarak cezaevine gönderildi Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın tutuklanarak cezaevine gönderildi         
18:22
Cem Uzan, el koyulan şirketlerini satın alanlara 69 milyar euroluk tazminat davası açtı Cem Uzan, el koyulan şirketlerini satın alanlara 69 milyar euroluk tazminat davası açtı         
17:07
Son dakika! Erdoğan'dan bayram tatili açıklaması: 9-10 günlük bir süre konuşuluyor, millete seslenişte duyuracağım Son dakika! Erdoğan'dan bayram tatili açıklaması: 9-10 günlük bir süre konuşuluyor, millete seslenişte duyuracağım         
17:01
Alkollü kadın polisi çileden çıkardı! Gazetecilere saldıran kadın: Zoom alarak çek, yıllarca cinsel içerikli filmimizi çektiler zaten Alkollü kadın polisi çileden çıkardı! Gazetecilere saldıran kadın: Zoom alarak çek, yıllarca cinsel içerikli filmimizi çektiler zaten         
16:58
Selda Bağcan'a Selda Bağcan'a "Düşen hep yerde mi kalır" şarkısı için telif cezası         
16:34
Olay olacak aşk iddiası: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım ilişki yaşamaya başladı Olay olacak aşk iddiası: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım ilişki yaşamaya başladı         
16:19
Genç kadına öpücük atıp, cinsel organını gösteren sapığa hakimden tokat gibi cevap Genç kadına öpücük atıp, cinsel organını gösteren sapığa hakimden tokat gibi cevap         
13:05
Camdaki Kız'ın başarılı oyuncusu Hamza Yazıcı, sevgilisi Şenay Forbes ile görüntülendi Camdaki Kız'ın başarılı oyuncusu Hamza Yazıcı, sevgilisi Şenay Forbes ile görüntülendi         
11:43
"Bakire olduğunu biliyorum bana güven" diyerek kandırdı! Genç kadını önce dövdü, sonra tecavüz etti         
10:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2021 23:44:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk Amerikan İşadamları Derneği, ABD'li yetkililerle "ticari hamleleri" değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement