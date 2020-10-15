Türk Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası büyümeye devam ediyor - Son Dakika

Türk Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası büyümeye devam ediyor

15.10.2020 10:57
Türk Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası büyümeye devam ediyor, System.String[]

Merkezi ABD'de bulunan Türk Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası (Turkish American Chamber of Commerce and Industry-TACCI), Türkiye'nin ABD ile olan ihracatını artırmak ve Türkiye'nin ticari hedeflerine katkı sağlamak amacıyla büyümeyi sürdürüyor.

Merkezi ABD'de bulunan Türk Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası (Turkish American Chamber of Commerce and Industry-TACCI), Türkiye'nin ABD ile olan ihracatını artırmak ve Türkiye'nin ticari hedeflerine katkı sağlamak amacıyla büyümeyi sürdürüyor.

TACCI açıklamasına göre, kar amacı gütmeyen özel bir üyelik organizasyonu olan TACCI, geniş bir yelpazede hizmetler, eğitim programları, seminerler, online araçlar ve etkinlikler düzenleyerek kurumlara kendilerini tanıtmaları, potansiyel müşterilerine ve tedarikçilerine erişmeleri ve hedeflerine

ulaşabilmeleri için rehberlik, bilgi ve çeşitli araçlar ile kaynaklar sağlıyor.

Pandemi sürecinde olunmasına rağmen ABD ve Türkiye arasındaki ticaret hacmi ağustos sonu itibarıyla yıllık bazda yaklaşık yüzde 3,5 artarak 13,96 milyar dolar oldu. İki ülke arasında hedeflenen 100 milyar dolar hacmine doğru sağlam adımlar atmak için TACCI, özellikle ABD'nin Çin ile arasındaki "ticaret savaşının" da etkisiyle e-ticaret, sağlık ve hazır giyim sektörlerinde Türkiye açısından önemli fırsatlar olduğunu belirtiyor.

Bu gelişmeleri göz önünde bulunduran TACCI, iki ülke arasındaki ticareti daha hızlı artırmak amacıyla geniş bir yapılanmaya giderek Doğu ve Batı kıyılarında iki farklı kurumsal şirket altında organize oldu.

Başkanlığını Alex Demirhan Demir'in üstlendiği ve merkezi New York'ta bulunan TACCI East, özellikle turizm, otel ekipmanları, inşaat, yapı malzemeleri, perakende ve medikal gibi alanlarda ekibiyle faaliyete geçti. TACCI East, ABD Doğu kıyı şeridindeki Massachusetts, Connecticut, New York, New Jersey, Rhode Island, Pennsylvania, Delaware, District of Columbia, Maryland, Virginia, Georgia, Florida, Kuzey ve Güney Carolina eyaletlerinde faaliyet gösteriyor.

Başkanlığını Kurt Gökhan Ölçer'in üstlendiği ve merkezi Seattle'da bulunan TACCI West ise özellikle e-ticaret, tekstil, havacılık, perakende, medikal, sağlık ve yiyecek sektörlerinde sahip olduğu tecrübe ve iş birlikleri ile ABD pazarına açılmak isteyen Türk firmalarına destek oluyor. TACCI West, ABD Batı kıyı şeridindeki California, Washington ve Oregon eyaletlerinin yanı sıra Alaska, Idaho, Wyoming ve Montana eyaletlerinde de faaliyetlerini yürütüyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Ticaret, Türkiye, Türk, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türk Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası büyümeye devam ediyor - Son Dakika Ekonomi

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