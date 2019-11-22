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Türk-Amerikan Ticaret ve Sanayi Odasının yeni yönetimi iş dünyası ile buluştu

6 saat önce

NEW Türk-Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası (TACCI) Başkanı Ali Koçak, "Türkiye ile ABD arasında konulan, ticaretin yıllık 100 milyar dolara çıkarılması hedefi konusunda yönlendirici olmalıyız." dedi.

Türk-Amerikan Ticaret ve Sanayi Odasının yeni yönetimi iş dünyası ile buluştu, System.String[]

NEW Türk-Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası (TACCI) Başkanı Ali Koçak, "Türkiye ile ABD arasında konulan, ticaretin yıllık 100 milyar dolara çıkarılması hedefi konusunda yönlendirici olmalıyız." dedi.

TACCI'nin yeni yönetim kadrosu, New Jersey Chart House'daki resepsiyonda iş dünyası ile bir araya geldi.

Türk ve Amerikan toplumundan iş insanlarının katıldığı gecede AA'ya konuşan Başkan Koçak, yeni dinamik bir kadro oluşturduklarını belirterek, üyeler arasında tanışma ortamı oluşturmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Koçak, şöyle devam etti:

"TACCI olarak Türkiye ile ABD arasındaki ticari ilişkileri ve hacmini artırabilmek için iş insanlarını bir araya getirip tanıştırmak, ticari ilişkiler kurmalarını sağlamak istiyoruz. Malumunuz, iki ülke arasında ticari hedefler konuldu. Biz TACCI olarak Türkiye ile ABD arasında konulan, ticaretin yıllık 100 milyar dolara çıkarılması hedefi konusunda yönlendirici olmalıyız."

Avukat ve bankacılar dahil her kesimden yaklaşık 100 kişilik üyeleri olduğunu aktaran Koçak, "Bu potansiyelimiz ile ticaret odası olarak iki ülke arasındaki yatırım ve girişimlerde önemli bir rol oynayacağımızı düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Koçak, 2002'de ABD'de kurulan TACCI'nin, Türkiye ile ABD arasındaki ticari ilişkilerin artırılmasını destekleme ve Türkiye'den gelen iş adamlarıyla firmalara yol gösterme amacı taşıdığını kaydetti.

Gecede, TACCI'nin yeni yönetim kadrosu katılımcılara tanıtılırken, yeni kaydolan üyelere de sertifikaları verildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 06:30 Kaynak: AA
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