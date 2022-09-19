Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna) Savaşın diplomasi yoluyla sonuçlandırılmasına yönelik çabaları sürdüreceğiz"

Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nin "5. Geleneksel Gala Yemeği" programı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması NEW YORK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ARockefeller Plaza'da düzenlenen Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) yemeğinde konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi yemeğinde konuştu: (2)

"(Rusya-Ukrayna) Türkiye olarak, savaşın diplomasi yoluyla sonuçlandırılmasına, bölgesel ve küresel ölçekteki menfi etkilerinin giderilmesine yönelik çabalarımızı önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz"

"Aramızdaki sorunları çözebilmeyi ümit ediyorum"

ABD ile yakın eşgüdüm ve iş birliğine sahip olunan konulardan birinin de tüm dünyayı etkileyen Ukrayna krizi olduğuna işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Güçlü ve güvenilir bir NATO müttefiki olarak attığımız bu adımlarda verdiğimiz destek hepinizin malumudur. Bölgede yedinci ayını dolduran acımasız savaşın kazananı olmayacağını, küresel ekonomik etkilerinin az gelişmiş ülkeler başta olmak üzere, tüm dünyayı olumsuz etkilediğini de her vesileyle vurguluyorum. Özellikle İstanbul Sözleşmesiyle tarım koridoru konusunda attığımız adımlar... Gelişmiş ülkelere değil, az gelişmiş ülkelere veyahut fakir ülkelere karşı Türkiye'nin tarım koridorunda attığı adım herkesin takdirini toplamaktadır. Yükselen enflasyonu, artan gıda ve enerji fiyatlarını, dünyanın geri kalanı gibi sizler de can yakıcı bir şekilde hissediyorsunuz. Türkiye olarak, savaşın diplomasi yoluyla sonuçlandırılmasına, bölgesel ve küresel ölçekteki menfi etkilerinin giderilmesine yönelik çabalarımızı önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz. Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihraç edilmesi amacıyla Birleşmiş Milletler'le birlikte yürüttüğümüz gayretler sonucunda sağlanan İstanbul Mutabakatı, bu çabaların en somut örneğidir. Burada yakaladığımız olumlu iklimi önce ateşkese, ardından da kalıcı barışa tahvil etmeyi istiyoruz. Uluslararası toplumun ve dostlarımızın da samimi desteğiyle inşallah bunu da başaracağımıza inanıyorum."

"Önümüzdeki sene, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına kavuşmanın haklı gururunu yaşayacağız." diyen Erdoğan, bu yıldönümünü coşkuyla kutlamaya hazırlanırken, aynı zamanda 2023 hedeflerine ulaşma kararlılığı içinde yola devam ettiklerini söyledi.

"Türkiye'nin gücüne güç kattık"

Son 20 yılda kazandırdıkları eser ve hizmetlerle, yaptıkları devrimlerle, Türkiye'yi her alanda hayal dahi edilemeyen seviyelere taşıdıklarını dile getirenn Erdoğan, Cumhurla Cumhuriyet arasındaki mesafeyi ortadan kaldırarak, milli iradeyi Türkiye'de tartışmasız bir şekilde hakim kıldıklarının altını çizdi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başta olmak üzere, hayata geçirdikleri reformlarla sessiz bir devrime imza attıklarını vurgulayan Erdoğan, hak ve özgürlüklerden ekonomiye, enerjiden savunma sanayine, eğitimden ileri teknolojiye, terörle mücadeleden dış politikaya kadar geniş bir yelpazede Türkiye'nin gücüne güç kattıklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Akıl ve vicdan sahibi herkes, 2002'nin Türkiye'si ile 2022'nin Türkiye'si arasında dağlar kadar fark olduğunu kabul edecektir. Bugün, bölünmüş yollarıyla, otobanlarıyla, hızlı tren hatlarıyla, tünelleriyle, havalimanlarıyla, Asya'yı Avrupa'ya bağlayan Marmaray'ı, Avrasya Tüneli, köprüleriyle ulaşım altyapısını tamamlamış bir Türkiye var. Hepsinden öte İGA'sıyla dünyada ilk 3 içerisinde yer alan havalimanıyla bir Türkiye var. Diğer taraftan Çanakkale Köprüsüyle dünyada ilk 3 içerisinde yer alan bir köprüye sahip. Bütün bunlar bu dönemin içerisinde oldu. ve herkesin 'bunlar yapamaz, yapılamaz' dediklerini bizler gerçekleştirdik. Şu anda Çanakkale Köprüsü, havalimanımız dünyada bir örnek. Pandemi döneminde dünyadaki havalimanları tamamen 'stop' derken, bizimki çalışıyordu, çalıştı ve hala da özellikle kargo taşımacılığında dünyada ilk 5'in içerisinde yer alıyor.

Bugün Ege'de, Karadeniz'de, Doğu Akdeniz'de haklarını savunma konusunda kararlı davranan ordusu ve diplomasisi güçlü bir Türkiye var. Bugün, kendine sığınan 4 milyonu aşkın mazlum ve mağdura kucak açan, onlara sahip çıkan insanlığın vicdanı olmuş bir Türkiye var. Mültecileri Ege'de, Akdeniz'de denizde boğan bir ülke yok. Tam aksine onları denizden toparlayan bir Türkiye var. Bugün, dünyada barış için çaba harcayan ve netice alan siyasi etkinliğe ulaşmış bir Türkiye var. Bugün, rekor büyüme oranlarıyla ekonomisi başarıdan başarıya koşan, bölgesinde ve ötesinde politikaları takdirle takip edilen, krizlerle başa çıkma kapasitesini en üst düzeye çıkarmış bir Türkiye var. Her ziyaret edişinizde, inanıyorum ki, sizler de Türkiye'de gerçekleşen bu büyük dönüşümü bizzat görme fırsatı buluyorsunuz. 'Bu değişiklik ne kadar zamanda oldu? Ne çabuk oldu? Geçen gelişimizde bular yoktu, şimdi var' diyenleri hep görüyorum. Bu bir gerçeği ortaya koyuyor. Türkiye sürekli değişiyor. 'Durmak yok, yola devam' diyoruz. Bununla birlikte dünyada özellikle rekabeti esas alan bir anlayışla yola devam ediyoruz. Büyüyen, güçlenen, itibarı artan Türkiye'nin burada sizlere de güven aşıladığını biliyorum."

"2023 seçimlerine büyük önem veriyoruz"

Bu kalkınma ve demokrasi hamlesini gelecek dönemde daha da hızlandırarak devam ettirmek istediklerini belirten Erdoğan, "Bunun için 2023 seçimlerine büyük önem veriyoruz. Yurt dışındaki siz vatandaşlarımızın da oy kullanacağı bu tarihi seçimleri, tam anlamıyla bir milli irade şölenine dönüştürmek arzusundayız." dedi.

Demokratik katılımın en önemli ve etkin yolunun seçimler olduğuna işaret eden Erdoğan, Türkiye'nin, 70 yılı aşan çok partili hayatında şeffaf ve güvenilir seçim sistemiyle büyük bir başarıya imza attığını hatırlattı.

"Hangi siyasi tercihte bulunursak bulunulalım, oy kullanmak yoluyla Türk demokrasisine sahip çıkmak hepimizin görevidir." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizlerden iradenize sahip çıkmanızı, buradaki her bir vatandaşımızın sandığa giderek muhakkak oyunu kullanmasını teşvik etmenizi istiyorum. Bizleri bir arada tutan, bizi biz yapan unsurların farklılıklarımızdan çok daha fazla olduğunu vurgulamak istiyorum. Biz, birlikte hareket ettiğimiz sürece, hem Türk-Amerikan toplumunun, hem de ülkelerimizin çok daha başarılı sonuçlara imza atacağına inanıyorum. Gerek Amerika'daki temsilciliklerimiz, gerek Türkiye'deki kurum ve kuruluşlarımız sizlerin yanındadır, yanınızda olmayı sürdürecektir. Geçtiğimiz sene açılışını yaptığımız yeni Türkevi binamızın da sizlerin ortak eviniz olduğunu bir kez daha hatırlatıyorum."

Toplantıyı düzenleyen TASK'a teşekkür eden Erdoğan, katılımcılara şükranlarını sundu.

Toplantıdan notlar

TASC yemeğine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı.