Türk Anneler Derneği şehitleri andı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Anneler Derneği şehitleri andı - Son Dakika

Türk Anneler Derneği şehitleri andı

6 saat önce

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Türk Anneler Derneği Erzurum Şubesi tarafından Erzurum Lalapaşa Cami'inde İdlib şehitleri için mevlid-i şerif okutuldu ve ardından helva dağıtıldı.

Türk Anneler Derneği şehitleri andı, System.String[]

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Türk Anneler Derneği Erzurum Şubesi tarafından Erzurum Lalapaşa Cami'inde İdlib şehitleri için mevlid-i şerif okutuldu ve ardından helva dağıtıldı.


Geçtiğimiz haftalarda Suriye'nin İdlib bölgesinde şehit olan 37 askerimiz için Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Türk Anneler Derneği Erzurum Şubesi Lalapaşa Cami'inde mevlit okutuldu. Program kapsamında İkindi namazının ardından Lala Paşa Cami avlusunda vatandaşlara helva dağıtıldı.


Türk Anneler Derneği Erzurum Şube Başkanı Filiz Pasin, "İdlib'de şehitlerimizin kanı yerde kalmamıştır. Kahraman Türk ordusu rejim güçlerine misliyle karşılık vermiştir. Birlik ve beraberliğimizi koruyarak bu işin üstesinden de geleceğimize inancımız sonsuzdur" diye konuştu. - ERZURUM

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e iletti: Anlaşma sağlanmazsa rejim unsurlarını kendi imkanlarımızla temizleriz
Uzmanlar, Moskova'daki İdlib zirvesinden çıkan ateşkes kararını değerlendirdi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşına cevap: Mültecilere ateş etmek ve öldürmek kabul edilebilir mi? İdlib Mutabakatı sonrası Türkiye açık kapı politikasında geri adım atmayacak

Son Dakika Haberleri
21:48 Hadise mültecilerin yaşadığı insanlık dramına isyan etti: İçim parçalanıyor
21:43 İrem Sak'tan Tuvana Türkay'a gönderme!
21:43 Kolu kırılan Berkay sahneye çıkabilecek mi?
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 22:55:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk Anneler Derneği şehitleri andı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]