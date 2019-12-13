Türk Anneler Derneği yeni yerinde hizmet verecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Anneler Derneği yeni yerinde hizmet verecek - Son Dakika

Türk Anneler Derneği yeni yerinde hizmet verecek

6 saat önce

İzmir'in Aliağa ilçesinde 1995 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren Türk Anneler Derneği Aliağa Şubesi, yeni binasına kavuştu.

Türk Anneler Derneği yeni yerinde hizmet verecek, System.String[]

İzmir'in Aliağa ilçesinde 1995 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren Türk Anneler Derneği Aliağa Şubesi, yeni binasına kavuştu.


Aliağa Belediyesi tarafından Türk Anneler Derneği Aliağa Şubesine teslim edilen bina törenle açıldı. Protokol tarafından yapılan kurdele kesiminin ardından konuşan Türk Anneler Derneği Aliağa Şube Başkanı Didem Örnek Demircan, 1995 yılından bu yana Aliağa'da ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla faaliyet yürüttüklerini ifade etti. Geçtiğimiz yıl yapılan genel kurulda yönetim olarak göreve geldikten sonra çalışmalarına hız verdiklerini belirten Örnek Demircan, "Burslu öğrenci sayımızı 4 öğrenciden 14 öğrenciye çıkarttık. Öte yandan, yol parası ve gıda yardımı gibi bağışlarımız var. 3 tane çölyak hastası çocuğumuza her ay düzenli olarak gıda desteği veriyoruz. Bayramlarda kıyafet yardımı yine öğrencilere kırtasiye yardımı yapıyoruz. Fiziki olarak bir mekan eksiğimiz vardı. Başkan Serkan Acar bize bu yeni yerimizi vererek gelecekte yapacağımız projelerimizin önünü açtı. Bizim yeni yerimizdeki öncelikli hedefimiz anne ve çocuklarımıza çeşitli eğitimler vermek. Annelerimizi bilinçlendirerek daha sağlıklı bir toplumun temelini atmak" diye ifade etti.


Türk Anneler Derneği Aliağa Şubesi yönetimi ve üyelerinin büyük fedakarlıklarla bu derneği ayakta tutmaya çalıştıklarını belirten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da, "Temel amaçları topluma fayda sağlayabilmek. Bu özveriyi gösteren derneğimize hepimizin destek olması lazım; fakat benim kanaatimce üniversitede okuyan kız çocuklarımıza öncelik verilmesi gerekiyor. Herkese fayda sağlanması gerekiyor ama öncelikle üniversitede okuyan kız çocuklarımıza destek vermenizi arzu ediyoruz" dedi.


Siteler Mahallesi TOKİ evlerinde bulunan dernek binası açılışına ayrıca; Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk, Aliağa Ticaret Odası Meclis Başkanı Adnan Saka, Aliağa Halk Eğitim Müdürü Ebru Yılmaz, siyasi partilerin temsilcileri, Aliağaspor FK Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Önal ve davetliler katıldı. - İZMİR

Aliağa Belediyesi, Aliağa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 01:55 Kaynak: İHA
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