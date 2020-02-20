Türk antrenör Bülent Karslıoğlu, Arnavutluk'un Partizani Kadın Voleybol Takımı ile anlaştı - Son Dakika
Son Dakika Spor Türk antrenör Bülent Karslıoğlu, Arnavutluk'un Partizani Kadın Voleybol Takımı ile anlaştı - Son Dakika Spor

Türk antrenör Bülent Karslıoğlu, Arnavutluk'un Partizani Kadın Voleybol Takımı ile anlaştı

6 saat önce

Türk antrenör Bülent Karslıoğlu, Arnavutluk'ta son iki sezonun lig şampiyonu Partizani Kadın Voleybol Takımı ile anlaştı.

Türk antrenör Bülent Karslıoğlu, Arnavutluk'un Partizani Kadın Voleybol Takımı ile anlaştı, System.String[]

Türk antrenör Bülent Karslıoğlu, Arnavutluk'ta son iki sezonun lig şampiyonu Partizani Kadın Voleybol Takımı ile anlaştı.

Geçen sezon PTT'yi Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne taşıyan Karslıoğlu, Arnavutluk Kupası'nı son 2 sezonda müzesine götüren Partizani'de sezonun kalan bölümünde görev yapacak.

Partizani'deki göreviyle ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan Karslıoğlu, yeni takımının sezon başında Şampiyonlar Ligi mücadelesi vererek Arnavutluk'ta bir ilke imza attığını belirterek, "Gelişmekte olan Arnavut voleybolunu desteklemek ve yeni takımımı son 2 sezondur olduğu gibi şampiyon yapmak için bu teklifi kabul ettim. Takıma Brezilya, ABD ve Kolombiya'dan aynı anda 3 oyuncu takviyesi de yaptık. İnanıyorum ki sezonu başarılı bir şekilde tamamlarız." ifadelerini kullandı.

Bülent Karslıoğlu, Azerbaycan'da da Azerrail Kadın Voleybol Takımı ile lig şampiyonluğu sevinci yaşamıştı. Karslıoğlu ayrıca geçmiş yıllarda Azerbaycan'ın kadın ve erkek milli takımlarında da antrenörlük yapmıştı.

Bülent Karslıoğlu, Arnavutluk, voleybol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:30 Kaynak: AA
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