Son Dakika Haberleri: Türk antrenörlerden Özbekistan'da okçuluk eğitimi
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Türk antrenörlerden Özbekistan'da okçuluk eğitimi

6 saat önce

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, Özbekistan'da gelişim semineri düzenledi.

Türk antrenörlerden Özbekistan'da okçuluk eğitimi, System.String[]

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, Özbekistan'da gelişim semineri düzenledi.

Türkiye Okçuluk Federasyonunda yapılan açıklamaya göre, milli takımlar teknik direktörü Göktuğ Ergin, Özbekistan Olimpiyat Komitesi ve Özbekistan Okçuluk Federasyonunun daveti ile başkent Taşkent'e gitti.

Ergin ve Okçuluk Milli Takım Antrenörü Natalia Nasaridze, Taşkent'te hafta başından bu yana uluslararası antrenör gelişimi konusunda seminer düzenledi.

Toplam 4 farklı ülkeden 40 kursiyerin katıldığı seminer, sertifika töreni ile sona erdi.

Özbekistan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 02:10 Kaynak: AA
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