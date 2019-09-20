Türk arabuluculuk modeli ilk kez Afrika'da tanıtıldı

Türkiye'nin arabuluculuk alanında son yıllarda yakaladığı başarı grafiği Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Adalet Bakanlığı ve Kamu Denetçiliği Kurumu işbirliğinde Batı Afrika ülkesi Gine'ye tanıtıldı.



Günümüzde kamu denetçiliği kurumları ve arabulucular tüm dünyada önemli bir boşluğu dolduruyor. Kamu sektörünün hizmet verdiği alanların genişlemesi ve insanları daha fazla etkilemesi mevcut sistemin sorunları çözme de yetersiz kalması alternatif arayışları tetikliyor. Mahkeme sürecinin zaman alıcı bir eylem olması nedeniyle yargı dışında farklı çözümler ortaya çıkıyor. Vatandaşların devlet ile veya tüzel kişiler arasındaki problemlerinin yargıya intikal ettirilmeden çözümü konusunda Ombudsman ve arabulucular önemli görevler üstleniyor.



Türkiye'nin bu alanda son yıllarda gösterdiği yüzde 70 oranındaki başarı skalası Batı Afrika ülkesi Gine'nin dikkatini çekiyor. Gine'nin farklı kabilelerden oluşan toplumsal yapısı ve devletin toplumsal ihtiyaçları gidermede yetersiz kalması ombudsman ve arabuluculara duyulan ihtiyacı artırıyor. TİKA, Adalet Bakanlığı ve Kamu Denetçiliği Kurumu işbirliğinde Gine Arabuluculuk Kurumu'ndan 43 personele arabuluculuğun Türkiye ve dünyadaki uygulama alanları ve örnekler, arabuluculuğun aşamaları (hazırlık aşaması, başlangıç aşaması, inceleme aşaması, müzakere aşaması, sonuç aşaması, çatışma çözme ve müzakere teknikleri, Türkiye'nin ombudsmanlık alanında yaşadığı tecrübeler ve kurumsal yapısı konularında 6 günlük eğitim programı düzenlendi. Türkiye Kamu Denetçiliği Kurumundan; Kamu Denetçisi Sadettin Kalkan, Genel Sekreter İbrahim Kılınç, Uzman Aslı Kan ve Adalet Bakanlığını temsilen Arabulucu-Avukat Dursun Yassıkaya ve TOBB Üniversitesi Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Koordinatörü Onur Yüksel tarafından Türkiye'nin arabuluculuk alanındaki tecrübeleri Gine Arabuluculuk Kurumu çalışanları ile paylaşıldı.



Eğitimin açılış programında konuşan Gine Eski Başbakanı Ombudsman Muhammed Sait Fofana; eğitim programının ilk ayağının Konakri'de gerçekleştirildiğini, söz konusu eğitimin çalışanların kapasitesinin artırılması, Türkiye'deki tecrübelerin Gine'ye aktarılması ve arabuluculuk yoluyla kemikleşmiş sorunların çözümüne katkı sağlanması açısından çok önemli bir başlangıç olduğunu ifade etti.



Açılışta konuşan Türkiye'nin Konakri Büyükelçisi Hilmi Ege Türemen ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gine ziyaretiyle yoğunlaşan Türkiye-Gine ilişkilerinde bu eğitimle yeni bir aşama kaydedildiğini söyledi. Tarım, enerji gibi alanlarda Türkiye'nin destek verdiği Gine'de eğitim alanında da yapılacaklar olduğunu söyleyen Türemen, ikili ilişkilerin genişleyerek her alanda sürdürülmesini temenni etti.



Kamu Denetçisi Kalkan ise iki ülke arasındaki uzaklığın kardeşliğe mani olamadığını, KDK'nın Gine'de verdiği eğitimin en önemli amacının yöneticilerde adalet anlayışının yerleşmesine katkı vermek olduğunu söyledi.



6 gün süren eğitim programı sonrasında katılımcılara sertifikaları Gine Ombudsmanı Sait Fofana, Tika Konakri Koordinatörü Gökhan Keser, Arabulucu Avukat Dursun Yassıkaya ve TOBB Üniversitesi Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Koordinatörü Onur Yüksel tarafından takdim edildi. - ANKARA