Türk-Arap İş Zirvesi ertelendi - Son Dakika
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Türk-Arap İş Zirvesi ertelendi

6 saat önce

Türkiye'de yerleşik olarak iş yapan Arap iş insanlarının katılımıyla, 14 Mart'ta düzenleneceği duyurulan 2.Türk-Arap İş Zirvesi'nin ertelendiği bildirildi.

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Türkiye'de yerleşik olarak iş yapan Arap iş insanlarının katılımıyla, 14 Mart'ta düzenleneceği duyurulan 2.Türk-Arap İş Zirvesi'nin ertelendiği bildirildi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından yapılan açıklamada, MÜSİAD ev sahipliğinde, Uluslararası İş Forumu (International Business Forum-IBF) organizasyonuyla 14 Mart'ta düzenleneceği duyurulan 2.Türk-Arap İş Zirvesi ertelendiği kaydedildi.

Açıklamada, "14 Mart Cumartesi günü düzenleyeceğimiz Türk-Arap İş Zirvesi programımız, tüm dünyada meydana gelen ve ülkemizde de yansımaları görülen gelişmeler nedeniyle tedbir amaçlı ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi.

Söz konusu zirveye, başta Cezayir, Filistin, Katar, Irak, Libya, Mısır, Suriye, Ürdün ve Yemen olmak üzere 25 ülkeden Türkiye'de yerleşik olarak iş yapan Arap iş insanlarının katılması bekleniyordu.

Türkiye'deki mali hukuk kuralları, vatandaşlık ve ikamet hakkı, ticari sorunların çözümü ve Türkiye'deki yatırım teşviklerine yönelik konuların ele alınacağı zirve ile karşılıklı yatırım ve ticaret hacminin milyar dolarlar seviyesine çıkarılması hedefleniyordu.

14 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:54 Kaynak: AA
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