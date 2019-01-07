Türk Araştırmacıya Avrupa Moleküler Biyoloji Örgütü'nden Yerleşim Desteği Ödülü

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Ogün Adebali, bilimde mükemmellik ve uluslararası hareketlilik ölçütleri gözetilerek verilen EMBO Yerleşim Desteği Ödülü'ne, farmakolojide, kanserde ve genetik hastalıklarda çok önemli olan GPCR protein ailesinin evrimsel geçmişini araştırarak, proteinlerin amino asit düzeyinde fonksiyonunu, önemini ve hastalıklar ile ilişkilerini anlamalarını hedefleyen projesi ile hak kazandı.

EMBO Direktörü Maria Leptin, 2018 Yerleşim Desteği ödülü ile ilgili şunları söyledi: "Yaşam bilimleri üzerine çalışan bu on yetenekli araştırmacının EMBO topluluğuna katılmasından mutluluk duyuyoruz. En nitelikli araştırmaları yapabileceklerini kanıtlamış bu bilim insanlarının, kariyerlerinde yeni bir adım atarak kendi araştırma gruplarını kurmalarına destek vermek bizim için çok önemli."

EMBO Yerleşim Desteği, EMBO Stratejik Gelişim Yerleşim Desteği Kürsü'sü olarak, Türkiye'nin öncülüğünde 2006 yılında kuruldu. Bu program Türkiye gibi moleküler biyoloji temelli yaşam bilimleri alanında gelişmekte olan EMBC (European Molecular Biology Conference) üye ülkeleri, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Litvanya, Polonya, Portekiz'de tersine beyin göçünü sağlayan bir program olarak tasarlanmıştır. EMBO Yerleşim Desteği'nin finasmanı bu ülkelerin fonlayıcı kuruluşlarınca, Türkiye'de ise TÜBİTAK tarafından verilmektedir.

2006 yılından bu yana toplam 78 grup liderine verilen yerleşim desteği ödülünü, bu sene EMBC üyesi Çek Cumhuriyeti, Polonya, Portekiz ve Türkiye'den 10 bilim insanı almaya hak kazandı.