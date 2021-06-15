Türk arkeolog görür görmez değerini anladı! Yol kazısında 57 milyon yıllık fosil bulundu - Son Dakika

Gaziantep'e bağlı İslahiye ilçesinde belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol kazısı sırasında önemli bir keşif gerçekleştirildi.

Ağabey Mahallesi yakınlarında yapılan yol genişletme çalışması sırasında salyangoz fosili bulundu. Bölgede dolaşan Mehmet Emin Aksoy bulduğu fosili, Gaziantep Müze Müdürlüğü'ne teslim etti.

"ENDER BULUNAN BİR TÜR"

Fosili inceleyen İslahiye Belediyesi Arkeoloğu Mustafa Kemal Şahin, deniz salyangozu fosilinin ender bulunan tür olduğunu belirterek, "Bu fosil Ağabey Mahallesi mevkiinde yapılan yol çalışması sırasında bulunmuş olması bölgenin daha önce sular altında olduğu göstermektedir. Fosilin 57 milyon yıl ve daha öncesinde bu bölgede yaşayan 'Ammonit' adı verilen deniz canlısına ait olduğu sanılmaktadır" dedi.