Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü faaliyetleri, Kendirli Kilisesi'nde yapılacak - Son Dakika

Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü faaliyetleri, Kendirli Kilisesi'nde yapılacak

16.04.2021 16:13
Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü faaliyetleri, Kendirli Kilisesi'nde yapılacak, System.String[]

Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı çatısı altında kurulan "Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü"nün çalışmalarına merkez olacak Gaziantep'teki 123 yıllık Kendirli Kilisesi'nin restorasyonu tamamlandı.

Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı çatısı altında kurulan "Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü"nün çalışmalarına merkez olacak Gaziantep'teki 123 yıllık Kendirli Kilisesi'nin restorasyonu tamamlandı.

İnşası 1898'de yapılan Kendirli Kilisesi, 1920-1921'de 10 ay süren Antep Kuşatması sırasında siper olarak kullanıldı. Daha sonra sinema, halkevi ve öğretmenevi olarak hizmet verdi.

Ramazan Bayramı'nı geçirmek üzere 1933'te kente gelen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Gazianteplilere Kendirli Kilisesi'nin balkonundan seslendi. O günün anısını yaşatmak için komplekse, ünlü ressam Aleksandr Samsanov'un Atatürk'ün kilisede yaptığı konuşmayı betimleyen tablosu da asılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Avrupa Birliğinin ortaklaşa gerçekleştirdiği ilk milli arkeoloji özelliği taşıyan enstitünün faaliyetlerine ev sahipliği yapacak komplekste, Türkoloji İhtisas Kütüphanesi, etkinlik alanları ve arkeometri laboratuvarı yer alacak.

Uzman bir ekibin titizlikle yürüttüğü kilisenin restorasyonu iki yıl sürdü. Mimar Levent Çırpıcı, Gökhan Berk ve Onur Özbaşbuğ'un projelendirdiği çalışmalarda, iki beton tabla ve sekiz kat harç sökülerek orijinal freskler açığa çıkarıldı.

Kompleksin bahçesine tarihi dokuyu bozmayacak şekilde ve tek katlı olarak Arkeometri Laboratuvarı inşa edildi. Bu bölüm aynı zamanda saha yönetimi laboratuvarına sahip ilk enstitüsü olarak faaliyet gösterecek.

Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda tamamlanarak kullanıma hazır hale gelen ve cihaz alımları tamamlanan laboratuvar, arkeometrik araştırmalarda analitik tekniklerin öğretilmesini destekleyecek.

Arkeolojik kazılardan elde edilen örneklerin de yurt içinde analiz edilmesini sağlamak üzere tasarlanan laboratuvarın, nitelikli bilimsel araştırmaları yürütme misyonunun yanı sıra arkeometrik yayınlarla Türk arkeolojisini destekleyen yol gösterici bir kurum olması, restorasyon ve konservasyon birimleriyle çalışarak mevcut altyapıya katkıda bulunması amaçlanıyor.

Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsünün çeşitli kurullarında, arkeoloji alanında ihtisaslaşmış Türkiye ve Avrupa'dan 430 kültür, sanat ve bilim insanı yer alıyor.

Ramazan Bayramı, Arkeoloji, Gaziantep, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü faaliyetleri, Kendirli Kilisesi'nde yapılacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor Trabzonspor, Roma'nın yıldız sağ beki Peres ile üç yıllık anlaşmaya vardı Trabzonspor, Roma'nın yıldız sağ beki Peres ile üç yıllık anlaşmaya vardı Dua etmek için aile mezarlığına giden baba, kayıp oğlunun cansız bedenini buldu Dua etmek için aile mezarlığına giden baba, kayıp oğlunun cansız bedenini buldu Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi Belediye'den örnek hareket! Tüm alışverişlerini ilçe esnafından yapıyorlar Belediye'den örnek hareket! Tüm alışverişlerini ilçe esnafından yapıyorlar Fatih Terim, Göztepe maçının ardından koltuğu Okan Buruk'a devrediyor Fatih Terim, Göztepe maçının ardından koltuğu Okan Buruk'a devrediyor

Son Dakika Haberleri
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:43 Dua etmek için aile mezarlığına giden baba, kayıp oğlunun cansız bedenini buldu
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi         
16:35
Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı         
16:29
Fas Kraliyet Hava Kuvvetleri, Türkiye'den 13 adet Bayraktar TB2 SİHA sipariş etti Fas Kraliyet Hava Kuvvetleri, Türkiye'den 13 adet Bayraktar TB2 SİHA sipariş etti         
16:22
Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü         
16:09
Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u Alp Eren Khamis kocaman oldu! Gururlandıran haberini Zeyno Günenç verdi Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u Alp Eren Khamis kocaman oldu! Gururlandıran haberini Zeyno Günenç verdi         
15:46
Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı         
15:40
Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı         
15:28
Son dakika! Erdoğan'dan KKTC'nin Kur'an kurslarını kapatmasına tepki: Bu yanlıştan dönün, dönmezseniz farklı adımlar atacağız Son dakika! Erdoğan'dan KKTC'nin Kur'an kurslarını kapatmasına tepki: Bu yanlıştan dönün, dönmezseniz farklı adımlar atacağız         
14:23
Görenler hemen ihbar etti! Kan sızan kamyonetin içinden köpek maması için toplanan sakatat çıktı Görenler hemen ihbar etti! Kan sızan kamyonetin içinden köpek maması için toplanan sakatat çıktı         
12:46
Genç kadın, araba hırsızını tazyikli suyla etkisiz hale getirdi! Şaşkına dönen hırsız yakalandı Genç kadın, araba hırsızını tazyikli suyla etkisiz hale getirdi! Şaşkına dönen hırsız yakalandı         
12:17
Selin Ciğerci'den çocuk açıklaması: Evlat edinmek için başvuruları yaptı Selin Ciğerci'den çocuk açıklaması: Evlat edinmek için başvuruları yaptı         
12:00
Son Dakika! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin de bulunduğu uçak arıza nedeniyle acil iniş yaptı Son Dakika! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin de bulunduğu uçak arıza nedeniyle acil iniş yaptı         
11:46
Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonlarda ele geçirilen silah ve mühimmatlar sergilendi Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonlarda ele geçirilen silah ve mühimmatlar sergilendi         
11:44
Görüntü Türkiye'nin tatil cennetinden! 4 yıldır bu rezalete dur diyen çıkmadı Görüntü Türkiye'nin tatil cennetinden! 4 yıldır bu rezalete dur diyen çıkmadı         
10:59
Erdoğan sinyali vermişti! Vaka sayıları düşmezse Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tam kapanma gündemde Erdoğan sinyali vermişti! Vaka sayıları düşmezse Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tam kapanma gündemde         
10:47
Kerem Alışık, üzerinde babasının fotoğrafını gördüğü tırın peşine düştü Kerem Alışık, üzerinde babasının fotoğrafını gördüğü tırın peşine düştü         
07:46
Hemcinsiyle aşk yaşayan Senem Kuyucuoğlu, ilişkisi hakkında konuştu Hemcinsiyle aşk yaşayan Senem Kuyucuoğlu, ilişkisi hakkında konuştu         
20:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2021 16:53:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü faaliyetleri, Kendirli Kilisesi'nde yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei