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Türk aşçı, Nijerya'da yaptığı geleneksel yemeklerle büyük beğeni topluyor - Son Dakika

Türk aşçı, Nijerya'da yaptığı geleneksel yemeklerle büyük beğeni topluyor

12.11.2021 11:12

Nijerya'nın başkenti Abuja'da bir restorana aşçıbaşı olarak getirilen Türk aşçı Sait Akdivit, hazırladığı lezzetli geleneksel Türk yemekleriyle Nijeryalıların büyük beğenisini topluyor.

Nijerya'nın başkenti Abuja'da bir restorana aşçıbaşı olarak getirilen Türk aşçı Sait Akdivit, hazırladığı lezzetli geleneksel Türk yemekleriyle Nijeryalıların büyük beğenisini topluyor.

Akdivit, burada çalıştığı restoranlarda hazırladığı Türk yemekleri, tatlısı, kahvesi, çayı ve lokumuyla, Türk mutfağının çeşitli lezzetlerini Nijeryalıların hizmetine sunuyor.

Yaklaşık 4 yıldır başkent Abuja'da bulunan Akdivit, yaptığı Adana kebap, iskender, pide çeşitleri, kuru fasulye, mercimek çorbası ve lahmacun gibi birçok Türk yemeğiyle dikkati çekerken, yanında bulunan yerel aşçılara da Türk yemekleri ile kültürünü öğretiyor.

Daha önce dünyanın farklı ülkelerinde çalışan Akdivit, Nijerya'ya geliş sürecini ve yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Akdivit, önceden çalıştığı yerlerdeki kişilere sunduğu Türk mutfağına ait lezzetlerin çok takdir topladığını belirterek, Türk yemeklerinin Afrikalılar tarafından nasıl karşılanacağını merak ettiğini söyledi.

Kendisinin, Afrika'da çalışma hayali ve macera arayışında olduğunu anlatan Akdivit, "Yaptığım araştırmalar sonucunda Nijerya'nın Afrika'nın devi olması dolayısıyla burayı seçtim. Zaten Afrikalıların Türk yemeklerini nasıl karşılayacaklarını da çok merak ediyordum." dedi.

Akdivit, 2017'de ilk olarak başkent Abuja'daki bir alışveriş merkezindeki restoranda Türk yemeklerini Nijeryalılara sunmaya başladığını ifade ederek, damak tadı farklılığı dolayısıyla ilk başlarda az kişinin bu yemekleri tercih ettiğini dile getirdi.

Yaptığı yemeklerin zamanla Nijeryalıların dikkatini çekmeyi başardığını vurgulayan Akdivit, "Nijeryalılar farklı şeyler denemeyi, özellikle eti çok seviyorlar. O yüzden yaptığım Adana kebap, döner ve iskender gibi et çeşitlerini çok tercih ediyorlar." diye konuştu.

"Nijeryalılara mercimek çorbası ve lahmacun ilginç geliyor"

Nijerya'da Türk ürünleri bulmakta zorlandığını vurgulayan Akdivit, yemeklerde kullandığı malzemelerin yüzde 90'ını Türkiye'den getirdiğini söyledi.

Akdivit, mercimek çorbası ve lahmacun gibi Türk mutfağına ait yemeklerinin Nijeryalılara ilginç geldiğini belirterek, "Türk yemeklerinin bazıları buradakilere ilginç geliyor ve Türk yemeklerini deneyen müşterilerim bir daha istiyor. Baklava ve kadayıf tatlılarını da çok seviyorlar." ifadesini kullandı.

Akdivit, menüde bulunmayan yemekleri de Nijerya'da yaşayan Türkler ve bu yemekleri merak eden bazı Nijeryalıların özel siparişiyle yaptığını anlattı.

Akdivit, zaman içinde Nijeryalıların beğenisiyle 4 restoran açtıklarını ve buralarda 130 Nijeryalının çalıştığını belirterek, "Personelin arasında aşçı olarak yetiştirdiklerim var ve ben yokken bile Türk yemekleri yapabiliyorlar." dedi.

Akdivit, restoranda çalışan aşçılarından, Jollof ve Suya gibi Nijerya yemeklerini de öğrendiğini belirtti.

Nijeryalı Muhammed de kendisine ait bir Türk restoranı olmasını istiyor

Bu restoranların birinde çalışan Nijeryalı Nuhu Muhammed, Türk aşçı Akdivit sayesinde Türk yemeklerini öğrendiğini belirterek, kebap ve pide çeşitleri gibi birçok Türk yemeği yapmaya başladığını söyledi.

Muhammed, yaklaşık 3 senedir Türk yemeği yaptığını anlatarak, "Kendime çok şey kattım. İleride kendime ait bir Türk restoranım olmasını istiyorum." dedi.

Restorana gelen müşterilerden Hawawu Adamu, zaman zaman bu restoranda yemek yediğini ve Türk yemeklerini çok sevdiğini dile getirdi.

Adamu, Türk yemekleri arasında en çok Adana kebap ve tatlı olarak da baklavayı sevdiğini ifade ederek, yemeklerin ardından küçük bardaklarda çayın servis edilmesini de ilginç bulduğunu aktardı.

Türk aşçı, Nijerya'da yaptığı geleneksel yemeklerle büyük beğeni topluyor
Türk aşçı, Nijerya'da yaptığı geleneksel yemeklerle büyük beğeni topluyor
Türk aşçı, Nijerya'da yaptığı geleneksel yemeklerle büyük beğeni topluyor
Türk aşçı, Nijerya'da yaptığı geleneksel yemeklerle büyük beğeni topluyor

İskender, Nijerya, Adana, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk aşçı, Nijerya'da yaptığı geleneksel yemeklerle büyük beğeni topluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk aşçı, Nijerya'da yaptığı geleneksel yemeklerle büyük beğeni topluyor - Son Dakika
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