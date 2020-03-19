Türk asıllı Alman vekil Cem Özdemir koronavirüse yakalandığını duyurdu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Türk asıllı Alman vekil Cem Özdemir koronavirüse yakalandığını duyurdu - Son Dakika Dünya

Türk asıllı Alman vekil Cem Özdemir koronavirüse yakalandığını duyurdu

6 saat önce

Almanya Federal Meclisi Milletvekili Cem Özdemir, yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığının Instagram hesabından yaptığı paylaşımda duyurdu

Türk asıllı Alman vekil Cem Özdemir koronavirüse yakalandığını duyurdu, System.String[]

Almanya Federal Meclisi Milletvekili Cem Özdemir, yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını Instagram hesabından yaptığı paylaşımda duyurdu.


Bir dönem Yeşiller Partisi Genel Başkanlığı da yapan Özdemir, paylaşımında, "Testim pozitif çıktı ama durumum gayet iyi. Şimdi önemli olan diğerlerini korumak. Lütfen evde kalın" ifadesini kullandı.

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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:13 

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