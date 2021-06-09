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Türk asıllı siyasetçi Mikail Yüksel, İsveç seçimlerine Konya'da hazırlanıyor - Son Dakika

Türk asıllı siyasetçi Mikail Yüksel, İsveç seçimlerine Konya'da hazırlanıyor

09.06.2021 11:06
Türk asıllı siyasetçi Mikail Yüksel, İsveç seçimlerine Konya'da hazırlanıyor, System.String[]

Türk asıllı siyasetçi Mikail Yüksel, İsveç'te kurduğu Nüans Partisi'yle 2022 yılında yapılacak genel seçimlere Konya'nın Kulu ilçesine astığı afişlerle hazırlanıyor.

Türk asıllı siyasetçi Mikail Yüksel, İsveç'te kurduğu Nüans Partisi'yle 2022 yılında yapılacak genel seçimlere Konya'nın Kulu ilçesine astığı afişlerle hazırlanıyor. Yüksel, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, partisinin İsveç'te yükselişte olan ırkçılık ve İslamofobi'yle mücadele amacıyla kurulduğunu ifade etti.

Konya'nın Kulu ilçesinde 1982'de doğan Mikail Yüksel, lise eğitiminin ardından 2001 yılında İsveç'e göç etti. Burada Göteborg Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi bölümünü bitiren Yüksel, ardından 2019 yılında kamu yönetimi dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Yüksel, DHA'ya yaptığı açıklamada, Nüans Partisi'nin (Partiet Nyans) 2019 yılında Göteborg kentinde kurulduğunu ifade ederek, "Nüans Partisi, tüm Avrupa'da olduğu gibi İsveç'te de yükselişte olan ırkçılıkla ve İslamofobi'yle mücadele amacıyla kurulmuştur. Kendimizi, azınlık dostu ve Müslüman dostu bir parti olarak tarif ediyoruz. Daha huzurlu ve daha hoşgörülü bir İsveç hedefliyoruz" dedi.

"SADECE 23 BİN OYLA İSVEÇ MECLİSİ'NE GİREBİLİRİZ"İsveç'te partilerin meclise girişinin kolay olduğunu ve sadece 23 bin oyla meclise girebileceklerini ifade eden Yüksel, "İsveç seçim sistemine göre belediyelere ve meclise girmek çok kolay. Önümüzdeki yıl yapılacak seçimlerin ardından sadece 23 bin oyla İsveç Meclisi'ne girebiliriz. Bu sebeple İsveç'te yaşayan Türk asıllı vatandaşlarımız mutlaka oylarını kullanmalı. Onların desteğine ihtiyacımız var" diye konuştu."İSVEÇ'TE 100 BİNİN ÜZERİNDE TÜRK VAR, BUNLARIN ÇOĞU KULU İLÇESİNDEN"Nüans Partisi Başkanı Yüksel, İsveç'te 100 binin üzerinde Türk'ün yaşadığını ve bunların büyük çoğunluğunun Konya'nın Kulu ilçesinden göç eden kişiler olduğunu ifade ederek, "İsveç'te Türkler başta olmak üzere göçmenlerin seçimlere katılımı maalesef çok düşük" dedi. Kulu ilçesinde billboardlara asılan afişlere ilişkin açıklamalarda bulunan Yüksel, "Biz de seçim kampanyamızı Konya'nın Kulu ilçesine taşıyarak seçim kampanyamızın dikkatini çekmek istiyoruz" ifadelerine yer verdi.KULU HALKI, YÜKSEL'E BAŞARILAR DİLEDİ

Konya'nın Kulu ilçesinde yaşayan vatandaşlar, Yüksel'in partisinin İsveç'te yaşayan Türkler tarafından desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Kulu halkı, İsveç Meclisi'nde Yüksel'in Türkleri temsil etmesini istediklerini dile getirdi. Kulu'da açıklamalarda bulunan bir vatandaş, "İsveç'te Kulu'dan yaklaşık 50-60 bin kişi var. İnşallah desteklerimizle daha iyi yerlere gelecek Mikail kardeşimiz" ifadelerini kullandı.

Türk asıllı siyasetçi Mikail Yüksel, İsveç seçimlerine Konya'da hazırlanıyor
Türk asıllı siyasetçi Mikail Yüksel, İsveç seçimlerine Konya'da hazırlanıyor
Türk asıllı siyasetçi Mikail Yüksel, İsveç seçimlerine Konya'da hazırlanıyor
Türk asıllı siyasetçi Mikail Yüksel, İsveç seçimlerine Konya'da hazırlanıyor
Türk asıllı siyasetçi Mikail Yüksel, İsveç seçimlerine Konya'da hazırlanıyor
Türk asıllı siyasetçi Mikail Yüksel, İsveç seçimlerine Konya'da hazırlanıyor
Türk asıllı siyasetçi Mikail Yüksel, İsveç seçimlerine Konya'da hazırlanıyor
Türk asıllı siyasetçi Mikail Yüksel, İsveç seçimlerine Konya'da hazırlanıyor
Türk asıllı siyasetçi Mikail Yüksel, İsveç seçimlerine Konya'da hazırlanıyor

Konya, İsveç, Türk, GÖÇ, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Türk asıllı siyasetçi Mikail Yüksel, İsveç seçimlerine Konya'da hazırlanıyor - Son Dakika Dünya


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