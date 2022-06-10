Türk asıllı vatandaşın Fransız polisince öldürülmesi iddiası güvenlik kamerasında (2) - Son Dakika
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Türk asıllı vatandaşın Fransız polisince öldürülmesi iddiası güvenlik kamerasında (2)

10.06.2022 23:06

Anadolu Ajansı (AA), Fransız polisinin geçen yıl gözaltına aldığı ve ters kelepçe takarak yüz üstü yatırdığı Türk asıllı vatandaş Merter Keskin'in nezarette kelepçeleri çözülmeye çalışıldığı sırada vücuduna yapılan baskıdan nefessiz kalarak yaşamını yitirdiği görüntülere ulaştı.

Anadolu Ajansı (AA), Fransız polisinin geçen yıl gözaltına aldığı ve ters kelepçe takarak yüz üstü yatırdığı Türk asıllı vatandaş Merter Keskin'in nezarette kelepçeleri çözülmeye çalışıldığı sırada vücuduna yapılan baskıdan nefessiz kalarak yaşamını yitirdiği görüntülere ulaştı.

Aile içi şiddet nedeniyle ocak 2021'de Fransa'nın doğusundaki Selestat kentinde 35 yaşındaki Keskin'i polis gözaltına alarak nezarete attı.

Polis memurları eve geldiğinde pencereden atlayarak kaçan, ancak yaralı halde yakalanıp hastaneye götürülmeden nezarete atılan Keskin, burada polis müdahalesi sırasında hayatını kaybetti.

AA, Fransız polisinin elleri arkadan kelepçeliyken Keskin'in nezaretteki bankın üzerine yüz üstü yatırıldığı ve polislerin üzerine baskı yaparak ölümüne neden olduğu anların görüntülerine ulaştı.

Kayıtta, bir polisin Keskin'i yüzüstü yatırarak hareket etmesini engellemek için vücuduna dirseğiyle baskı yaptığı, odadaki diğer memurların da benzer şekilde davrandığı yer aldı.

Ardından polisler 3 dakika boyunca Keskin'in kelepçelerini açmaya çalışıyor ancak anahtarın yanlış olduğunun anlaşılmasıyla bir diğer polisin getirdiği doğru anahtarla çözülüyor.

Polislerin dakikalarca üzerine bastığı Keskin'in tepki vermediğini fark edince, endişeye kapılarak kolunu yukarı kaldırıp aşağı bıraktığı da görüntülere yansıdı.

Bulunduğu yerde hareketsiz yatan Keskin'in sağlık ekiplerinin intikal etmesiyle öldüğü anlaşılıyor ve ölüm tarihi, 13 Ocak 2021 saat 05.00 olarak kayıtlara geçiyor.

Otopsi raporu

Otopsi raporunda, adli tıp doktorunun Keskin'in nefessiz kalarak öldüğünü ve vücudunda kendisini savunmaya çalıştığına dair ize rastlanmadığını yazdığı belirtildi.

Ayrıca Keskin'in kollarının yanı sıra başında ve boynunda morluklara rastlandığı belirtilen raporda, maktulün kalp durması sonucu öldüğü yer aldı. Öte yandan kanında yasa dışı maddelere rastlandığı kaydedildi.

O gün karakolda bulunan bir polis memuru da Ulusal Polis Soruşturma Birimine (IGPN) verdiği ifadede, Keskin'in karakola getirildiği esnada ağzının kenarında kan gördüğünü, polislerin yardımıyla ayakta durabildiğini ifade etti.

İkinci bir polis verdiği ifadede, Keskin'in nezarete götürülmeden önce iki kez kalbinin üzerinde ağrı hissettiğini söylediğini, polislerden bir bardak su istediğini ancak polislerin bu isteğini geri çevirdiğini aktardı.

Üçüncü bir polis de Keskin'in halinden hastaneye götürülmesi gerektiğinin anlaşıldığını ancak polislerin zaman olmadığı gerekçesiyle bunu yapmadığını kaydetti.

Olayla ilgili olarak emniyetin açtığı soruşturmanın ardından savcılık da ikinci bir soruşturma başlatmıştı.

Türk asıllı vatandaşın Fransız polisince öldürülmesi iddiası güvenlik kamerasında (2)
Türk asıllı vatandaşın Fransız polisince öldürülmesi iddiası güvenlik kamerasında (2)
Türk asıllı vatandaşın Fransız polisince öldürülmesi iddiası güvenlik kamerasında (2)
Türk asıllı vatandaşın Fransız polisince öldürülmesi iddiası güvenlik kamerasında (2)

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Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk asıllı vatandaşın Fransız polisince öldürülmesi iddiası güvenlik kamerasında (2) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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