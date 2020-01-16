"Türk aşısı modifiye edildi kanser tedavisi için geliştiriliyor" - Son Dakika
Son Dakika Sağlık 'Türk aşısı modifiye edildi kanser tedavisi için geliştiriliyor' - Son Dakika

"Türk aşısı modifiye edildi kanser tedavisi için geliştiriliyor"

6 saat önce

İkinci Dünya Savaşı sırasında ülkemizde geliştirilmiş olan çiçek hastalığı aşısı, modifiye edilerek, son yıllarda popüleritesi gittikçe artan ve kanser tedavisinde hastaların bağışıklık sistemi yanıtını güçlendirerek hastalık ile mücadele etmeyi amaçlayan immünoterapi ilaçlarından biri...

İkinci Dünya Savaşı sırasında ülkemizde geliştirilmiş olan çiçek hastalığı aşısı, modifiye edilerek, son yıllarda popüleritesi gittikçe artan ve kanser tedavisinde hastaların bağışıklık sistemi yanıtını güçlendirerek hastalık ile mücadele etmeyi amaçlayan immünoterapi ilaçlarından biri haline getirilmeye çalışılıyor. Bu yeni tedavi yöntemini değerlendiren Onkoloji uzmanı Emsey Hospital Prof. Dr. Hakan Karagöl, ilacın Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'da gırtlak kanseri gibi baş-boyun kanserlerinde ameliyat sonrasında hastalığın tekrarlama riskini azaltmada ve yumurtalık kanseri tedavisinde etkinliğinin araştırıldığını ifade etti.

Bu yeni ilacın, ülkemizde geliştirilmiş bir çiçek aşısından elde edildiğini ifade eden Emsey Hospital Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Karagöl çalışma sonuçlarını beklediklerini belirtti ve "Umarız bu hastalıktan muzdarip hastalarımızın tedavisine katkısı olur. Refik Saydam Hıfzıssıhha Kurumu'nca üretilen çiçek aşısı, 2. Dünya Savaşı sırasında savaşan veya savaş dışında olan pek çok ülke tarafından kullanılmış ve hastalığın önlenmesinde çok etkili olması, kullanılabilecek başka aşılara göre en az yan etkiye sahip olması nedeniyle tüm dünyada ünlenmiş ve "Modifiye Virus Ankara" olarak adlandırılmıştır. Son yıllarda artan sıklıkta, özellikle immünoterapi (bağışıklık sistemini uyaran tedavi yöntemleri) ilaçlarının araştırılmasında iyi bir antigen taşıyıcı olması nedeniyle sık olarak kullanılmaya başlanmıştır" bilgisini paylaştı.

Tarihi olarak tamamen bizim kültürümüze ait olan çiçek bağışıklama metodunun, "folklorik" olmaktan çıkartılarak, "bilimsel ve teknolojik" bir üretim metodu haline getirildiğini vurgulayan Prof. Dr. Hakan Karagöl, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi'miz tarafından üretilen çiçek aşısı, ülkemizin tarafsız kaldığı II. Dünya Savaşı sırasında savaşan veya savaşmayan ülkelerde yaygın ve etkin olarak kullanılmıştır. İnsan sağlığına hizmet eden bir yaklaşımla ülkelerin aşı gereksinimi bu kaynaktan karşılanmıştır. O günlerde üretilip yaygınlaştırılan aşının virüs suşuna da "Modifiye Virüs Ankara (MVA)" ismi verilerek başkentimiz ve dolayısıyla ülkemiz kalıcı bir onur kazanmıştır. Bu suş "Modified Virus Ankara" adıyla günümüzde de bu isimle dünyada bilimsel çalışmalarda kullanılmaya devam edilmektedir" dedi.

"KANSER GEN YAPISI VİRÜSÜN İÇİNE YERLEŞTİRİLECEK"

Yapılan çalışmalarda kullanılan TG4050 isimli immünoterapi ilacının, kanserli kişinin tümörüne ait antijenik özellikleri taşıyan genlerin, yapay zeka sistemi ile belirlenip, ayrıştırılarak Modifiye Virüs Ankara'nın gen yapısı içine yerleştirilmesi ile oluşturulacağını söyleyen Prof. Dr. Hakan Karagöl, böylece vücut savunma sistemi, bu ilacın damardan verilmesi ile uyarılınca kanser hücresinin özellikleri öğrenip, bu özelliklere sahip hücrelere saldırarak hastalığı yok etmesi amaçlanıyor" dedi.


- İstanbul
Hakan Karagöl, Ankara, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Türkiye şampiyonu Osmanlı horozu 'Pusat'a paha biçilemiyor
Erdoğan, İmamoğlu'nun zarfından sonra da aynı ifadeyi kullandı: Yapacağız Belediye konutunu satın alan Gökçekler, site aidatını ödemedikleri için icraya verildi Son dakika: Metin İyidil soruşturmasında gözaltına alınan TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini serbest bırakıldı

Son Dakika Haberleri
22:18 Arazi kavgasında amca, yeğenini vurarak öldürdü - Son Dakika Haber
22:18 Kerpiç evde çıkan yangında köpekle muhabbet kuşları telef oldu - Son Dakika Haber
22:16 Canlı yayında rahatsızlanan Bakan Süleyman Soylu ameliyat oldu - Son Dakika Haber
22:14 İçişleri Bakanlığı: "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. - Son Dakika Haber
22:06 Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika Haber
21:51 Cübbeli Ahmet: CHP ile pazarlık yapıp oy veren cemaatler var - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 22:26:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Türk aşısı modifiye edildi kanser tedavisi için geliştiriliyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]