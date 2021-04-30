Son dakika haber | - Türk askeri çocukları mutlu etmeye devam ediyor - Son Dakika

Son dakika haber | - Türk askeri çocukları mutlu etmeye devam ediyor
30.04.2021 16:56
Gelen son dakika haberine göre - Türk askeri çocukları mutlu etmeye devam ediyor Milli Savunma Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Barış Pınarı bölgesinde yaşayan 82 çocuğu, gezi için Mardin'e getirildiği görüntüleri paylaştı.
- Türk askeri çocukları mutlu etmeye devam ediyor
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Barış Pınarı bölgesinde yaşayan 82 çocuğu, gezi için Mardin'e getirildiği görüntüleri paylaştı. Çocukların mutlulukları gözlerinden okundu.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Barış Pınarı bölgesinde yaşayan 82 çocuk, gezi için Mardin'e getirildi. Güzel kıyafetler ve oyuncaklar hediye edilen minikler, Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezinde sanal uzay gezintisine çıkarak mutlu bir gün geçirdi" ifadeleri kullanıldı.
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