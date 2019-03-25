Türk Askeri Katar'da Görevine Devam Ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-Katar ikili askeri ilişkileri kapsamında, Türk Kara Unsur Komutanlığı ekiplerinin Katar'da görevine devam ettiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-Katar ikili askeri ilişkileri kapsamında, Türk Kara Unsur Komutanlığı ekiplerinin Katar'da görevine devam ettiğini açıkladı.



Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye-Katar ikili askeri ilişkileri kapsamında, bölgesel barışa katkı sağlamak amacıyla Ekim 2015'te Tarık Bin Ziyad kışlasında konuşlanan Türk Kara Unsur Komutanlığı, Aralık 2017'den itibaren Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı adıyla Katar'da görevine devam etmektedir" denildi.







GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Askerlerden görüntü



-Tatbikattan görüntü



-Eğitimden görüntü



-Genl ve detay görüntüler



Haber: ANKARA/DHA

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