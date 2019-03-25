Son Dakika Haberleri: Türk Askeri Katar'da Görevine Devam Ediyor

Türk Askeri Katar'da Görevine Devam Ediyor

2 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-Katar ikili askeri ilişkileri kapsamında, Türk Kara Unsur Komutanlığı ekiplerinin Katar'da görevine devam ettiğini açıkladı.

Türk Askeri Katar'da Görevine Devam Ediyor, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye- Katar ikili askeri ilişkileri kapsamında, Türk Kara Unsur Komutanlığı ekiplerinin Katar'da görevine devam ettiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye-Katar ikili askeri ilişkileri kapsamında, bölgesel barışa katkı sağlamak amacıyla Ekim 2015'te Tarık Bin Ziyad kışlasında konuşlanan Türk Kara Unsur Komutanlığı, Aralık 2017'den itibaren Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı adıyla Katar'da görevine devam etmektedir" denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:23 Kaynak: DHA

Türkiye, Katar, Güncel
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