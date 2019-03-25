Türk Askeri Katar'da Görevine Devam Ediyor
2 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-Katar ikili askeri ilişkileri kapsamında, Türk Kara Unsur Komutanlığı ekiplerinin Katar'da görevine devam ettiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı
, Türkiye- Katar
ikili askeri ilişkileri kapsamında, Türk Kara Unsur Komutanlığı ekiplerinin Katar'da görevine devam ettiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter
hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye-Katar ikili askeri ilişkileri kapsamında, bölgesel barışa katkı sağlamak amacıyla Ekim 2015'te Tarık Bin Ziyad kışlasında konuşlanan Türk Kara Unsur Komutanlığı, Aralık
2017'den itibaren Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı adıyla Katar'da görevine devam etmektedir" denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:23 Kaynak: DHA
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