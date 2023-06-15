Türk askeri Kosova'nın kuzeyinde göreve başladı - Son Dakika
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Türk askeri Kosova'nın kuzeyinde göreve başladı

15.06.2023 17:09

NATO'nun talebiyle Kosova'ya gelen Türk komando birliği, ülkenin kuzey bölgesinde gerilimin yüksek olduğu Mitroviça'ya bağlı Zubin Potok'ta güvenliği sağlamak için göreve başladı. Kosova'nın kuzeyinde Sırp çoğunluğun yaşadığı Zubin Potok'ta devam eden gösteriler sırasında Sırp polisi tarafından gözaltına alınan 3 Kosova polisi henüz serbest bırakılmazken, Kosova Başbakanı Albin Kurti Sırbistan'dan gelen tüm malların Kosova'ya girmesini yasakladığını açıkladı.

Kosova'da son günlerde artan gerilimin ardından NATO'nun talebiyle Kosova'ya gelen Türk komando birliği, ülkenin kuzey bölgesinde gerilimin yüksek olduğu Mitroviça'ya bağlı Zubin Potok'ta göreve başladı. Türk askeri, Zubin Potok'ta bölge güvenliğinin sağlanması amacıyla günlük olarak devriye görevi gerçekleştiriyor.

POLİSLER SERBEST BIRAKILMADI

Kosova'nın kuzeyinde Sırp çoğunluğun yaşadığı Zubin Potok ve diğer belediyelerde yaklaşık bir aydır küçük grupların gösterileri devam ederken, dün Sırp polisi tarafından Sırp bölgesine geçtikleri gerekçesiyle 3 Kosova polisi gözaltına alınmıştı. Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ve Başbakan Albin Kurti'nin polislerin serbest bırakılmalarına yönelik yaptığı açıklamalara rağmen polisler henüz serbest bırakılmadı.

SIRBİSTAN'DAN GELEN TÜM MALLARA YASAK

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Kosova Başbakanı Kurti dün gece bir açıklama yaparak, Sırbistan'dan gelen tüm malların Kosova'ya girmesini yasakladığını duyurdu. Kurti, ayrıca Sırp plakalı araçların da Kosova'ya alınmayacağını ifade etti.

Kaynak: İHA
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