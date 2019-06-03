Türk askeri, Kosovalı çocukların yüzünü güldürdü
54 dakika önce
Kosova'da görevli Türk askeri, bayrama bir gün kala, ihtiyaç sahibi Kosovalı çocuklara bayram kıyafeti dağıttı.
Kosova
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 04:08 Kaynak: DHA
'da görevli Türk askeri, bayrama bir gün kala, ihtiyaç sahibi Kosovalı çocuklara bayram kıyafeti dağıttı.
Kosova'da barış gücü KFOR bünyesi altından 1999 yılından bu yana görev yapan Türk askeri, Ramazan bayramı öncesi Kosovalı çocukların yüzünü güldürdü. Türk askeri konuşlu olduğu Prizren'de, yardıma muhtaç ailelerin evlerini ziyaret ederek bayramlık kıyafetler dağıttı. Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı Sicil Asker İşbirliği (SAİ) personelini karşılarında gören Kosovalı çocuklar, yardımlarından dolayı Türk askerine teşekkür etti. Çocuklara kendi elleriyle kıyafetlerini giydiren Türk subaylar, Ramazan bayramı öncesi çocukları mutlu etti.
DHA'ya konuşan vatandaşlar, Türk askerinin 20 yıldır her türlü destekle Kosova halkının yanında olduğunu söyledi. Türk askeri, Ramazan ayı boyunca Kosova'nın birçok şehrinde iftar çadırı kurdu.
- Tabak
Dolar haftaya yükselişle başladı! İşte son durum
Manisa'da hayırseverler bakkallardaki veresiye defterlerini satın aldılar
YSK'nın seçim kurulu ile ilgili son kararına AK Parti'den itiraz
43 ilin geçiş noktası Kırıkkale'de trafik kilit!