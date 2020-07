Türk askeri Kurban Bayramı öncesi Kosovalı yetim çocukların yüzünü güldürdü - Son Dakika

Türk askeri Kurban Bayramı öncesi Kosovalı yetim çocukların yüzünü güldürdü

Enis TABAK, Prizren (DHA) - Kosova'da 1999 yılından bu yana KFOR barış gücü bünyesi altında görev yapan Türk askeri, her türlü destekle Kosova halkının yanında olmaya devam ediyor.

21 yıldır eğitimden sağlığa, yol onarımından gıda yardımına her türlü destekle Kosova halkının yanında olan Türk askeri, Kurban Bayramı öncesi Kosova genelinde ihtiyaç sahibi 200 yetim çocuğa kurban bayramı kıyafeti dağıtımında bulundu. Türk askeri konuşlu olduğu Prizren'de Prizren Belediyesi Başkanı Mütahir Haskuka yanı sıra Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Savaş Yanar'ın da katılımıyla ihtiyaç sahibi 20 yetim çocuğa Kurban Bayramı öncesi yeni kıyafetler dağıttı. DHA'ya konuşan Prizren Belediyesi Başkanı Mütahir Haskuka, Türk askerinin 21 yıldır her türlü destekle Kosova halkının yanında olduğunu söyledi. Aileler de desteklerinden dolayı Türk askerilerine teşekkür etti. 21 yıldır Kosova'da görev yapan Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı bugüne kadar her türlü destekle Kosova halkının yanında oldu.