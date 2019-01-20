Türk Askeri Onardığı Okulun Açılışını Yaptı, Öğrencilerin Mutluluğu Göz Doldurdu
31 dakika önce
Kosova'da görev yapan Türk askeri, 7'den 70'e herkesin yardımına koşuyor.
Kosova
'da görev yapan Türk askeri, 7'den 70'e herkesin yardımına koşuyor. Kısa bir süre önce ihtiyaç sahiplerine yardımlar dağıtan Mehmetçik, en son onarımını gerçekleştirdiği 8 sınıflık ilköğretim okulunun açılışını yaptı.
Kosova'da 1999 yılından bu yana barış gücü KFOR bünyesi altında görev yapan Türk askeri, eğitimden, sağlığa her alanda Kosova halkının yanında. Türk askeri görev süresince Kosova'da sayısız yardım ve onarım hizmeti verdi. Mehmetçik, Kosova'nın orta bölgesinde, Kosova Ovası'nın batısında bulunan Glogovaç Belediyesi'ne bağlı Drenasta köyündeki Yusuf Girvela İlköğretim Okulu'nun 8 sınıfını onararak açılışını gerçekleştirdi. Açılışa okulun öğretmenleri, öğrenciler ile Kosova Türk temsil Heyeti Başkanı Cem Sinan
Barım, Glogovaç Belediye Başkan Yardımcısı Gani Sülay ile Türk askeri katıldı.
Törende bir konuşma yapan Kosova Türk temsil Heyeti Başkanı Cem Sinan Barım, Mehmetçiğin her türlü destekle Kosova halkının yanında olduğunu vurguladı. Törende çocukların gösterileri büyük ilgi gördü. Konuşmaların ardından sınıfların açılış kurdelesi kesildi. Davetliler daha sonra onarılan sınıfları gezdi. - Tabak
Son Dakika
» Dünya
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 10:19 Kaynak: DHA
Babasını Daha Önce 6 Kez Bıçaklayan Cani, Bu Sefer 3 Yerinden Bıçakladı
Milyarder Bill Gates, 3 Dolarlık Hamburger İçin Kuyrukta Bekledi
Milyarder İş Adamı, Kendisinin Sandığı Çocuklarının Biyolojik Babalarının Bulunması İçin Para Ödülü Koydu
Meksika'da Hırsızlar, Akaryakıt Boru Hattını Patlattı: 20 Ölü, 60 Yaralı