- Türk askeri Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına devam ediyor - Son Dakika

Attığı yumrukla gündeme gelmişti! Koronavirüs salgınının en şanssız isimlerinden biri oldu

Biz tüketmiyoruz ama dünyanın dört bir yanına ihraç ediyoruz! Kansere çare, gençlik iksiri

- Türk askeri Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına devam ediyor

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında tespit edilen ve imha edilen mağaranın görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan ve imha edilen mağaranın görüntülerinin yer aldığı paylaşımda, "Irak kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile terör temizliğimiz hız kesmeden devam ediyor. Bölgedeki arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen bir mağara daha komandolarımız tarafından kullanılamaz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.