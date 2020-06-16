Türk askeri ve UMH birlikleri, Trablus'un güneyindeki mayınları temizledi - Son Dakika

Türk askeri ve UMH birlikleri, Trablus'un güneyindeki mayınları temizledi

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ve Türk askeri, başkent Trablus'un güneyindeki mayınları temizledi.

Türk askeri ve UMH birlikleri, Trablus'un güneyindeki mayınları temizledi, System.String[]

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ve Türk askeri, başkent Trablus'un güneyindeki mayınları temizledi.

Libya'nın BM nezdindeki meşru temsilcisi UMH, Türk İHA ve SİHA'larının önemli desteği ile ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislere karşı yürüttüğü başarılı operasyonların ardından mayın temizliği yaptı. Demirören Haber Ajansı'nın UMH birliklerinden elde ettiği bilgilere göre, Türk askeri ve UMH birlikleri, başkent Trablus'un güneyindeki Hafter'e bağlı milisler tarafından yerleştirilen mayınları temizledi.


Trablus, Libya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 02:43 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Türk askeri ve UMH birlikleri, Trablus'un güneyindeki mayınları temizledi - Son Dakika Dünya

Son Dakika

Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor Serinlemek için girdiği gölde timsaha yem oluyordu Korkunç iddia: Çin'de yeni bir virüs ortaya çıktı! Somon balığından bulaştığı düşünülüyor ABD'nin First Lady'siyle Trump'ın kızı Ivanka arasında soğuk savaş Fatih Sultan Mehmet'in ünlü portresi Londra'da satışa çıkıyor Düsseldorf-Adana seferini yapan uçakta koronavirüs paniği! "Nefes alamıyorum" diyerek bağırdı Koronavirüs aşısının ne zaman piyasaya sürüleceği ve kaç yıl koruduğu ortaya çıktı Kız kardeşi tehdit etmişti! Kim, Güney Kore ile ortak kullanılan irtibat bürosunu havaya uçurdu Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı Ailesi sigortadan para alsın diye kendini öldürttü! Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye skandal "kabadayı" benzetmesi Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler Yüksek libidosuyla neslini kurtaran, 800'den fazla yavrunun babası olan Diego, emekli oldu Koronavirüsle mücadelede ölüm oranını 3'te 1 oranında azaltan ilaç keşfeldildi Esed'in başı ekonomik dertte, halk yiyecek sıkıntısı çekiyor
62 yaşındaki usta sanatçı Semiha Yankı, bikinili pozlarını paylaştı! Fiziğiyle gençlere taş çıkardı 62 yaşındaki usta sanatçı Semiha Yankı, bikinili pozlarını paylaştı! Fiziğiyle gençlere taş çıkardı         
20:55
Türkiye'deki koronavürüs salgınında son 5 günde testlerin pozitif çıkma oranı Türkiye'deki koronavürüs salgınında son 5 günde testlerin pozitif çıkma oranı "pik" yaptı         
20:31
Son Dakika: Türkiye'de 16 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 1467 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 16 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 1467 yeni vaka tespit edildi         
20:14
Son Dakika: Adem Büyük ve Ozan Tufan PFDK'ya sevk edildiler Son Dakika: Adem Büyük ve Ozan Tufan PFDK'ya sevk edildiler         
20:12
Bakan Selçuk'tan LGS açıklaması: Velilerimiz, gerekli hijyenin sağlandığından emin olabilirler Bakan Selçuk'tan LGS açıklaması: Velilerimiz, gerekli hijyenin sağlandığından emin olabilirler         
19:55
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor         
19:52
Sörloth yine sahnede! Trabzon büyük avantaj yakaladı Sörloth yine sahnede! Trabzon büyük avantaj yakaladı         
19:46
Artan vakalar sonrası Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den maske ve sosyal mesafe uyarısı Artan vakalar sonrası Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den maske ve sosyal mesafe uyarısı         
19:31
TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi         
19:29
Dışişleri'nden Arap Birliği'nin Kuzey Irak operasyonuyla ilgili küstah sözlerine yanıt: Verilen tepkiyi reddediyoruz Dışişleri'nden Arap Birliği'nin Kuzey Irak operasyonuyla ilgili küstah sözlerine yanıt: Verilen tepkiyi reddediyoruz         
19:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel, Libya konusunda anlaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel, Libya konusunda anlaştı         
19:19
Serinlemek için girdiği gölde timsaha yem oluyordu Serinlemek için girdiği gölde timsaha yem oluyordu         
19:12
Fenerbahçe ile Zeljko Obradovic arasındaki ilk görüşmede anlaşma sağlanamadı Fenerbahçe ile Zeljko Obradovic arasındaki ilk görüşmede anlaşma sağlanamadı         
19:09
Korona nedeniyle kapalı kafeye 391 bin lira elektrik faturası geldi Korona nedeniyle kapalı kafeye 391 bin lira elektrik faturası geldi         
19:06
Rizespor maçında sakatlanan Florin Andone, Galatasaray'dan ayrıldı Rizespor maçında sakatlanan Florin Andone, Galatasaray'dan ayrıldı         
19:01
Orkun Kökçü, Türkiye'ye transfer olması halinde Beşiktaş'ta oynamak istiyor Orkun Kökçü, Türkiye'ye transfer olması halinde Beşiktaş'ta oynamak istiyor         
18:52
Antalya'nın caddeleri hareketlendi! Maske var, sosyal mesafe yok Antalya'nın caddeleri hareketlendi! Maske var, sosyal mesafe yok         
18:45
Antalya'da falezlerde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu Antalya'da falezlerde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu         
18:32
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı         
18:22
Emniyet Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz gazilerine müdahalede bulunulduğu iddialarını yalanladı Emniyet Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz gazilerine müdahalede bulunulduğu iddialarını yalanladı         
18:10
Listeye Bursa da eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 45'e yükseldi Listeye Bursa da eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 45'e yükseldi         
18:07
Didier Drogba, Chelsea formasıyla ilk golünü Crystal Palace'a karşı kaydetti Didier Drogba, Chelsea formasıyla ilk golünü Crystal Palace'a karşı kaydetti         
17:36
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'den artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Tehlike çanları çalıyor Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'den artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Tehlike çanları çalıyor         
17:30
Güvenlik korucusunun koronavirüs testi pozitif çıkınca bir köy karantinaya alındı Güvenlik korucusunun koronavirüs testi pozitif çıkınca bir köy karantinaya alındı         
17:17
Meteoroloji, 3 il için dolu ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu Meteoroloji, 3 il için dolu ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu         
17:17
Konya ve Kilis'te vakaların artmasına rağmen vatandaşlar tedbirlere uymuyor Konya ve Kilis'te vakaların artmasına rağmen vatandaşlar tedbirlere uymuyor         
17:11
Abisini öldüren sanık: Sağ kalırsa beni yaşatmaz diye bir daha ateş ettim Abisini öldüren sanık: Sağ kalırsa beni yaşatmaz diye bir daha ateş ettim         
17:05
Anneleri ölünce aç kalan yavru baykuşlar, hiç susmayınca fark edildiler Anneleri ölünce aç kalan yavru baykuşlar, hiç susmayınca fark edildiler         
16:59
Altının kilogramı 380 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 380 bin liraya yükseldi         
16:51
Türkiye koronavirüs tanı kitinde dünyada bir ilki başarmak için çalışıyor Türkiye koronavirüs tanı kitinde dünyada bir ilki başarmak için çalışıyor         
16:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2020 21:09:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk askeri ve UMH birlikleri, Trablus'un güneyindeki mayınları temizledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]