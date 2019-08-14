Türk askeri yetkililer, ABD'li heyetle görüşmek için Akçakale'de

Diyarbakır 7'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Müşterek Hareket Merkezi çalışmaları için ABD'den gelen 6 kişilik askeri heyetle görüşmek üzere Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine geldi.

Diyarbakır 7'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Müşterek Hareket Merkezi çalışmaları için ABD'den gelen 6 kişilik askeri heyetle görüşmek üzere Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine geldi. Diyarbakır 7'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan Barış Koridorunun koordine edileceği Müşterek Hareket Merkezi çalışmaları için ABD'den gelen 6 kişilik askeri heyetle görüşmek üzere Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine geldi. 3'üncü Hudut Alay Komutanlığına geçen Türk heyet ile ABD'li askerler arasında görüşmeler yapılacağı öğrenildi. Üç gün önce ABD'den gelen 6 kişilik askeri heyet, ilk gün sınır hattında inceleme yaptıktan sonra 3'üncü Hudut Alay Komutanlığına geçti. Heyet 2 gündür 3'üncü Hudut Alay Komutanlığında çeşitli görüşmeler gerçekleştiriliyor.

(İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Semadirek'te feribot krizi: Binin üzerinde turist mahsur kaldı, aralarında Türkler de var

Son Dakika! MSB: İnsansız hava araçlarımız görev icra etmeye başladı

"MİT personeliyim" deyip 360 bin lira dolandırdı

Antalya Kaş'ta kanuna aykırı yerlerde kurulan çadırlar kaldırıldı