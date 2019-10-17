Türk askerinden Kosova'da şehir parkı onarımı

Kosova Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyeti Başkanlığı tarafından, ülkenin kuzey kesimlerindeki Vıçıtırın şehrinde bulunan şehir parkının bakım, onarım ve çocuk oyun alanı projesinin açılış töreni düzenlendi.

Törene, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Vıçıtırın Belediye Başkanı Cafer Tahiri ve Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Numan Baş katıldı.

Büyükelçisi Sakar, buradaki konuşmasında, şehir parkının çocukların hayatlarına renk katacağına inandığını belirtti.

Sakar, "Kosova gibi genç ve dinamik nüfusa sahip bir ülkenin çocuklarının, kaliteli ve dünya standardında bir hayat sürmesinin, mutlu ve güven dolu bir çocukluk geçirmelerinin, ülkenin geleceği açısından son derece önemli olduğuna inanıyorum." dedi.

Vıçıtırın Belediye Başkanı Cafer Tahiri de "Kosova halkı ile Türkiye halkı arasında tarihi bir dostluk bulunuyor. Umuyorum bu dostluğumuz güçlenerek Kosova ve Türkiye için yararlı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Albay Baş da en güzel yatırımlardan birinin, insan mutluluğuna yapılan yatırımın olduğunu vurgulayarak "Sizlerle tarihten gelen kardeşliğimiz ve dostluğumuz var. Bu gibi açılışlar sayesinde birlik ve beraberliğimizi, dayanışma ruhumuzu, tarihi dostluğumuzu geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Programın ardından Kosova'da görev yapan Türk askerleri, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'de görev yapan askerlere asker selamı gönderdi.

Sivil-Asker İş Birliği Projeleri kapsamında, şehir parkı onarıldı, mevcut atıl durumda bulunan çocuk oyun parkının yerine yenisi yapıldı, yeni spor aletleri alındı, çevre düzenlemesi yapıldı ve yürüyüş yolları, banklar ile çöp kovaları yenilendi.