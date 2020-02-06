Türk askerinden Kosova'daki üniversitenin bilgisayar dersanesine donanım desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk askerinden Kosova'daki üniversitenin bilgisayar dersanesine donanım desteği - Son Dakika

Türk askerinden Kosova'daki üniversitenin bilgisayar dersanesine donanım desteği

6 saat önce

Kosova Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyet Başkanlığı, Prizren şehrindeki Ukshin Hoti Üniversitesi Ekonomi Fakültesinin bilgisayar dershanesi ve sunum odasının donanımını gerçekleştirdi.

Türk askerinden Kosova'daki üniversitenin bilgisayar dersanesine donanım desteği, System.String[]

Kosova Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyet Başkanlığı, Prizren şehrindeki Ukshin Hoti Üniversitesi Ekonomi Fakültesinin bilgisayar dershanesi ve sunum odasının donanımını gerçekleştirdi.

Projenin tamamlanması dolayısıyla üniversitede düzenlenen törene, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Prizren Başkonsolosu Serdar Özaydın, Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Numan Baş, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Kosova Koordinatörü Hasan Burak Ceran, Prizren Belediye Başkanı Mütaher Haskuka, Ekonomi Fakültesi Dekanı Halil Kukaj ve diğer davetliler katıldı.

Büyükelçi Sakar, Türkiye'nin kardeş Kosova halkına yardımlarının süreceğini belirterek, "Kosova gibi genç ve dinamik nüfusa sahip bir ülkenin gençlerinin kaliteli ve dünya standartlarında eğitim almasının Kosova'nın kalkınmasında önemli olacağına inanıyorum." dedi.

Albay Baş da Türk askeri olarak 21 yıldır Kosova halkının yanında olduklarını anımsatarak, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Eğitim, kültür ve bilgi, aydınlığa açılan en geniş penceredir" sözü çerçevesinde, Kosova'nın geleceğini inşa edecek eğitime bir tuğla koyabildikleri için mutlu olduklarını ifade etti.

Ekonomi Fakültesi Dekanı Kukaj ise Kosova halkı olarak yapılan yardımdan dolayı Türkiye'ye teşekkür ederek, Ekonomi Fakültesine bugüne kadar yapılan en büyük yardımın Türk askerleri tarafından yapıldığını vurguladı.

Proje kapsamında bilgisayar dershanesine 26 bilgisayar, 25 bilgisayar masası, 1 çalışma masası, 26 ofis sandalyesi, 1 yazıcı, 5 kesintisiz güç kaynağı ve 1 dolap alındı, fakülte amfisi ve sunum odası da gerekli malzemelerle donatıldı.

Prizren, Ekonomi, Kosova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 06:02 Kaynak: AA
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