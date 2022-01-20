Üye Girişi
Son dakika haberleri! Türk askerinden Kosova'ya eğitim alanında destek - Son Dakika

Son dakika haberleri! Türk askerinden Kosova'ya eğitim alanında destek

20.01.2022 18:31

Son dakika haber... Kosova Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyet Başkanlığı tarafından, Kosova'nın başkenti Priştine'deki Priştine Ünivesitesi Felsefe Fakültesi'nin sunum salonu yenilenerek hizmete açıldı.

Kosova Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyet Başkanlığı tarafından, Kosova'nın başkenti Priştine'deki Priştine Ünivesitesi Felsefe Fakültesi'nin sunum salonu yenilenerek hizmete açıldı.

Sunum salonunun yenilenmesi vesilesiyle düzenlenen törene, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka, Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Savaş Yanar, Priştine Üniversitesi Felsefe Fakültesi Dekanı Dashamir Berxulli ve diğer yetkililer katıldı.

Büyükelçi Sakar, törende yaptığı açıklamada, kahraman Türk askerleri tarafından, Kosova'nın farklı bölgelerinde bulunan okullarda yapılan yenileme ve iyileştirme projeleriyle dost ve kardeş Kosova halkı ile tarihten gelen gönül bağının pekiştiğini vurguladı.

Sakar, Kosova'nın kalkınması ve güçlenmesi için gösterilen gayretlerin artarak sürdürüleceğini dile getirerek, "Priştine Üniversitesiyle de iş birliğimizi artırmaya her zaman hazırız. Genç nüfuslu, dinamik bir ülke olan Kosova'da Priştine Üniversitesi'nin imkanlarının güçlendirilmesinin yanı sıra ülkemizdeki üniversiteler ve kurumlarla iş birliğinin daha da geliştirilmesi için gerekli katkıyı da sürdüreceğiz." dedi.

Dekan Berxulli ise, "Ortak projeler ve iki ülkenin dostluğu zamanla ölçülmez. Bu salon gibi güzel ambiyanslı tesislere sahip olmak, yükseköğretimde kaliteyi artırmanın ön koşullarından biridir." ifadelerini kullandı.

Bakan Damka da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumlarıyla Kosova'da eğitim, sağlık ve altyapı alanlarında yatırımlarını sıklaştırdığını dile getirerek, "Daha kaliteli gençler yetiştirmek üzere yapılan bu yatırım aslında geleceğimize yapılan yatırımdır." dedi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından tören toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Proje kapsamında sunum salonunun kullanım alanı genişletildi, salonun genel bakım ve onarımı yapıldı, sunum için gerekli teknolojik cihazlar takıldı ve tercüman kabini inşa edildi.

Son dakika haberleri! Türk askerinden Kosova'ya eğitim alanında destek
Son dakika haberleri! Türk askerinden Kosova'ya eğitim alanında destek
Son dakika haberleri! Türk askerinden Kosova'ya eğitim alanında destek
Son dakika haberleri! Türk askerinden Kosova'ya eğitim alanında destek

YORUMLAR
500

Priştine, Türkiye, Kosova, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Türk askerinden Kosova'ya eğitim alanında destek - Son Dakika


Tatil yapan aile, gece yarısı ilginç bir cisimle karşılaştı! Tatil yapan aile, gece yarısı ilginç bir cisimle karşılaştı!         
18:42
Anma programı için camide toplananlar, hurmayı kestiklerinde karşılarına çıkan Allah yazısına şaşırdılar Anma programı için camide toplananlar, hurmayı kestiklerinde karşılarına çıkan Allah yazısına şaşırdılar         
17:20
Öğrencisini dövdüğü için öğretmenlikten alınan adam, Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memurluk yapacak Öğrencisini dövdüğü için öğretmenlikten alınan adam, Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memurluk yapacak         
16:34
Acımasız paylaşıma tepki devam ediyor! Acı çeken hastayı sosyal medyada paylaştı Acımasız paylaşıma tepki devam ediyor! Acı çeken hastayı sosyal medyada paylaştı         
15:39
Demet Akalın'dan akaryakıt zamlarına tepki: Yeter, biz de insanız Demet Akalın'dan akaryakıt zamlarına tepki: Yeter, biz de insanız         
15:35
Kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı kentte yürek parçalayan görüntü! Eşekleri resmen ölüme terk ettiler Kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı kentte yürek parçalayan görüntü! Eşekleri resmen ölüme terk ettiler         
14:33
İngiltere, Acun Ilıcalı haberlerini manşetten verdi: 11 yıllık saltanatı noktaladı İngiltere, Acun Ilıcalı haberlerini manşetten verdi: 11 yıllık saltanatı noktaladı         
14:06
Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge için net tarih: Mayısta Meclis'te Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge için net tarih: Mayısta Meclis'te         
12:14
Havada tuhaf tepki! Pilot "Mesaim bitti" dedi ve acil iniş yaparak seferi tamamlamayı reddetti Havada tuhaf tepki! Pilot "Mesaim bitti" dedi ve acil iniş yaparak seferi tamamlamayı reddetti         
11:36
BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir         
10:46
Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak         
10:19
İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı! İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı!         
10:19
Son Dakika: Türkiye, Osman Kavala'nın yargılanmasına ilişkin resmi görüşünü Avrupa Konseyi'ne iletti Son Dakika: Türkiye, Osman Kavala'nın yargılanmasına ilişkin resmi görüşünü Avrupa Konseyi'ne iletti         
09:56
TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu         
09:25
Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi         
09:04
Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar         
08:50
Milli Eğitim Bakanı Özer, "Artan vakalar nedeniyle yarıyıl tatili uzayacak mı?" sorusuna cevap verdi Milli Eğitim Bakanı Özer, "Artan vakalar nedeniyle yarıyıl tatili uzayacak mı?" sorusuna cevap verdi         
08:24

Son Dakika Haberleri
00:32 Rusya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin-Zelenskiy görüşmesi teklifine yanıt: Herhangi bir şey yok
00:04 Gülşah Saraçoğlu'ndan Deha Bilimlier'de yasak aşk iddialarına cevap: Neden beni suçluyorsunuz?
00:03 Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik önceden garsonluk yapmış
23:55 Serenay Sarıkaya saldırıya uğradı! Umut Evirgen hemen yanına koştu
23:53 Doğumu yaptıran veteriner "Yıllar sonra başardık" diye bağırdı! Anne filin olduğu bölge şerit içine alındı
23:33 Fed, dijital para çıkarmanın faydalarını ve risklerini inceleyen raporu yayımladı
23:39 Sevgilisi Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifini kabul eden Hadise'nin tektaşının fiyatı ortaya çıktı
23:30 İYİ Partili vekilden CHP'ye sert sözler: Bizi yok sayıyorlar
23:13 Galatasaray'ın durumunun farkında değil! Torrent'ten ilginç açıklama
22:51 Son Dakika: İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarıyıl tatili erkene çekildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2022 00:49:23. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Türk askerinden Kosova'ya eğitim alanında destek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement