Son Dakika Haberleri: Türk askerinden Somali'de patlayıcı tespiti ve imha eğitimi
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Türk askerinden Somali'de patlayıcı tespiti ve imha eğitimi

2 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Somali Piyade Taburu'nun Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha Timleri eğitimlerinin başladığını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.

Türk askerinden Somali'de patlayıcı tespiti ve imha eğitimi, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığı, Somali Piyade Taburu'nun Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha Timleri eğitimlerinin başladığını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Somali Türk Görev Kuvvet Komutanlığı bünyesinde, Somali Piyade Taburu personelinden oluşturulan Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha Timlerinin (METİ) eğitimlerine Somali'de bulunan Anadolu Kışlası'nda başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:45 Kaynak: İHA
Piyade, Somali, Güncel
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