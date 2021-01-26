Türk askerinin Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatıldı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu'nda, TSK deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali kara suları ve açıkları, Arap Denizi ile yakın bölgelerde görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı. Türk askerinin Aden Körfezi'ndeki görev süresini uzatan Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşülerek kabul edildi. Kabul edilen tezkere ile TSK deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali kara suları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerdeki görev süresi 10 Şubat 2021'den itibaren bir yıl daha uzatıldı.