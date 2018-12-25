Türk Askerinin Afganistan'daki Görev Süresini 2 Yıl Uzatan Tezkere TBMM'de Kabul Edildi.
1 saat önce
IHAAW185345-SIY/25-12-2018- Türk askerinin Afganistan'daki görev süresini 2 yıl uzatan tezkere TBMM'de kabul edildi.
IHAAW185345-SIY/25-12-2018
- Türk askerinin Afganistan
'daki görev süresini 2 yıl uzatan tezkere TBMM'de kabul edildi. 25.12.2018 18: 53: 45 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 07:00 Kaynak: İHA
Türk Askerinin Sınır Ötesindeki Görev Süresini Uzatan Tezkere Meclis'te Kabul Edildi
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