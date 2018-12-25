Son Dakika Haberleri: Türk Askerinin Afganistan'daki Görev Süresini 2 Yıl Uzatan Tezkere TBMM'de Kabul Edildi.

Türk Askerinin Afganistan'daki Görev Süresini 2 Yıl Uzatan Tezkere TBMM'de Kabul Edildi.

1 saat önce

IHAAW185345-SIY/25-12-2018- Türk askerinin Afganistan'daki görev süresini 2 yıl uzatan tezkere TBMM'de kabul edildi.

Türk Askerinin Afganistan'daki Görev Süresini 2 Yıl Uzatan Tezkere TBMM'de Kabul Edildi., System.String[]
IHAAW185345-SIY/25-12-2018

- Türk askerinin Afganistan'daki görev süresini 2 yıl uzatan tezkere TBMM'de kabul edildi. 25.12.2018 18: 53: 45 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 07:00 Kaynak: İHA

Afganistan, Politika
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