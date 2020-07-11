Türk askerinin Libya'da eğittiği Libyalı er ve subaylar mezun oldu
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile yapılan anlaşma kapsamında Libya'da eğitim gören 300 Libyalı er ve subay mezun olarak, BM nezdinde tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ordusuna katıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile yapılan anlaşma kapsamında Libya'da eğitim gören 300 Libyalı er ve subay mezun olarak, BM nezdinde tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ordusuna katıldı.
Türkiye ile Libya arasında imzalanan askeri ve güvenlik iş birliği mutabakat muhtırası çerçevesinde Türk askeri tarafından eğitim verilen 300 Libyalı er ve subay eğitimlerini tamamladı.Libya Ordusu, eğitimi tamamlanan 'Trablus Birlikleri'ne mezuniyet töreni düzenledi. Mezun olan er ve subaylar, Libya'nın BM nezdindeki meşru temsilcisi UMH Ordusuna katıldı. Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, kendisine bağlı milislere Nisan 2019'da başkenti ve yönetimi silah zoruyla ele geçirme emri vererek ülkesini şiddet sarmalına sürüklemişti. Birleşmiş Milletler nezdindeki ülkenin meşru temsilcisi Libya hükümeti, 14 ay sonunda Hafter'e bağlı milisleri başta Trablus il idari sınırının tamamı olmak üzere ülkenin batısındaki temel yerleşim noktalarından ve ulaşım arterlerinden çıkarmayı başarmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 17:26 Kaynak: DHA
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