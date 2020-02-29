Türk askerinin neden Suriye'de olduğunu açıkladı - Son Dakika

Gaziantep Valisi Davut Gül yaptığı basın açıklamasında Türk askerinin neden Suriye'de ve İdlip'de olduğunu açıklayarak, "İdlip'de olmamızın sebebi, Suriye'de olmamızın sebebi, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğini sağlamak. Bunu en iyi Gaziantepliler bilir, Gaziantep'te düğün patlaması oldu, emniyete saldırı oldu" dedi.



Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez ve İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ile birlikte valilik binasında düzenlediği basın toplantısında ülkede ve kentte yaşanan son gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Vali Gül, Türkiye'de son dönemde yaşanan Suriye ve İdlip gerginliği ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Türk askerinin Suriye'de ne işi olduğu ve neden şehitlerin verildiği yönündeki soru ile söylemlere cevap verdi. Vali Gül, "Nasıl Antep savunmasında 6317 şehidimiz olduğunda inisiyatif, seçenek bizde değilse, Çanakkale'de, binlerce kilometre öteden gelip, bizimle savaşan insanlarla mücadele konusunda tercih bizde değil ise, İdlip'te olmamızın sebebi, Suriye'de olmamızın sebebi, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğini sağlamak içindir. Bunu en iyi Gaziantepliler bilir. Gaziantep'te düğün patlaması oldu, Gaziantep'te emniyete saldırı oldu, Adana'da emniyete saldırı oldu. Bizim sınırımızda bir terör koridoru oluşturmak isteniyor, bir terör devleti kurmak istiyorlar. Türkiye Cumhuriyeti orada olmadığında kendi birliğimizi ve bütünlüğümüzü muhafaza etme şansımız yok. Evet şehitlerimiz oluyor mu oluyor, geçmişte 3 milyon insan şehit düşerken, şimdi de şehitlerimiz aynı gerekçelerle şehit düşüyor. Bize düşen şehitlerimizin aziz hatıralarına sahip çıkmak" dedi.



Suriyelilerin suç işleme oranı Türkler'den daha az



Vali Davut Gül, Suriyelilerle ilgili yapılan eleştiriler ile ilgili değerlendirmede ise, Suriyelilerin, Türklere göre suça karışma oranının 7'de 1 olduğunu söyledi. Suriyelilerle ilgili de yaptırımlar olduğunu belirten Vali Gül, bazı ağır suçlara karışmaları durumunda ise sınır dışı edildiğini de kaydetti. Gül, "Suriyelilerle ilgili yaptırımlar var. Suriyelilerin, hemşehrilerimize, Türk vatandaşlarına göre suç işleme oranı 7'de 1'dir. Yani 100 Türk'ü aldığımızda 7'si suç işliyorsa, 100 Suriyeli aldığımızda 1 tanesi suç işliyor" şeklinde konuştu.



"Türk askeri Suriye'den çekilmeyecek"



Vali Gül, Türk askerinin Suriye'den ve İdlip'den geri çekilmesinin söz konusu olmadığını da belirterek, "Evet 33 şehidimiz oldu, hadi vazgeçelim, düşmanın taleplerini kabul edelim meselesi bizi bitirir. O zaman 3 milyon şehidimizin de bir anlamı olmaz, bu şehitlerin de hakkını ödeyememiş oluruz" ifadelerini kullandı.



"Gaziantep'ten de giden Suriyeliler oldu"



Son dönemlerde Avrupa'ya geçmek isteyen ve ülkenin batısına doğru hareket eden Suriyeliler arasında Gaziantep'ten de giden Suriyeliler olduğunu söyleyen Gül, şöyle devam etti:



"Gaziantep'ten Avrupa'ya gitmek isteyen Suriyeliler var. Münferit olarak, Suriyeliler, bunu duydular. Basında da yer aldı. Türkiye'nin her bölgesinden gidiyorlar, bizden de gidiyorlar."



"Sokakta eylem yerine bayraklı destek verin"



Vali Gül, İdlip'de 33 askerin şehit olmasının ardından kentin farklı yerlerinde insanların sokakta yaptığı eylemlerle ilgili kentin milletvekili ve protokolü ile birlikte yaptıkları istişare toplantısında alınan kararı da açıkladı. Gül, "İstişare toplantısında, sokak gösterisi, toplantı ve buna benzer tepkilerin yerine, evlerimize iş yerlerimize bayrak asarak, ordumuza ve bu mücadeleyi yapan askerlerimize desteğimizi verme kararlılığı çıktı. Tüm vatandaşlarımızın bu şekilde askere destek olmalarını bekliyoruz" diye konuştu.



Davut Gül, sosyal medya üzerinden 40 kişinin provokasyon yaptığını tespit ettiklerini, bunlardan 24'ünün gözaltına alındığını söyledi.



"Buradaki duruşumuzu çok sağlam bir şekilde tutmamız gerekiyor



Toplantıya katılan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Suriye'de verilen mücadelenin önemine değinerek, sağlam bir duruş sergilenmesi için çağrıda bulundu. Şahin, "Kendi sınır güvenliğimiz, kendi 2 milyon kardeşimizin geleceği adına, toprak bütünlüğümüz ve şehrimizin emniyeti açısından bizim buradaki duruşumuzu çok sağlam bir şekilde tutmamız ve geçmişten aldığımız ilham ile geleceğe yön vermemiz gerekiyor. Tarih yazılıyor. Dünya zor bir dönemden geçiyor" ifadelerine yer verdi.



Birliktelik çağrısı



Başkan Şahin, Türkiye'nin Suriye ve İdlip konusunda çok haklı bir davası olduğunu vurgulayarak, birliktelik çağrısında bulundu. Şahin, "Çok haklı olduğumuz bir davamız var. Ecdat ne kadar haklıysa, biz de şu anda o kadar haklıyız. Dolayısıyla haklı olduğumuz bu davayı zaferle sonuçlandırmamız gerekiyor. Hakkın ve halkın rızasıyla bunu tamamlamamız gerekiyor. Bizim şehrimizin geleceği için, sınır ötesindeki Barış Pınarı Hareketi'nden Mehmetçiğin, ordumuzun muzaffer olarak çıkması lazım. Bize düşen de, bu bilinç, bu kararlılık ve bu inançla yolumuza devam etmemiz lazım. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bu tsunamiden çıktıktan sonra, yolumuz aydınlık ve geleceğimiz daha güzel olacak. Yeter ki safları sık tutalım ve kardeş olalım" diye konuştu. - GAZİANTEP