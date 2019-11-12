Son Dakika › Dünya › Türk askerleri Suriye'de iki Kobaniliyi öldürdü iddiası - Son Dakika Dünya
Türk askerleri Suriye'de iki Kobaniliyi öldürdü iddiası
7 saat önce
Suriye'de oluşturulan güvenli bölge koridorunda Rus askerlerle birlikte devriye gezen Türk Silahlı Kuvvetleri askerlerinin 12 Kasım Salı günü Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı Kobani kasabasında gösteri gerçekleştiren kişilere ateş açtığı iddia ediliyor.
Suriye'de oluşturulan güvenli bölge koridorunda Rus askerlerle birlikte devriye gezen Türk Silahlı Kuvvetleri askerlerinin 12 Kasım Salı günü Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı Kobani kasabasında gösteri gerçekleştiren kişilere ateş açtığı iddia ediliyor. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 07:15
Esrarengiz İngiliz, İstanbul'da ölü bulundu Şehidin 'Cennete pide yollar mısın' notuna pide siparişi yağıyor MSB: Provokatörlerin kışkırtmalarına rağmen Türk-Rus ortak kara devriyesi devam ediyor Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi KORKUT'un üretimine tam gaz devam ediliyor