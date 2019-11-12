Son Dakika Haberleri: Türk askerleri Suriye'de iki Kobaniliyi öldürdü iddiası
Son Dakika Dünya Türk askerleri Suriye'de iki Kobaniliyi öldürdü iddiası - Son Dakika Dünya

Türk askerleri Suriye'de iki Kobaniliyi öldürdü iddiası

7 saat önce

Suriye'de oluşturulan güvenli bölge koridorunda Rus askerlerle birlikte devriye gezen Türk Silahlı Kuvvetleri askerlerinin 12 Kasım Salı günü Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı Kobani kasabasında gösteri gerçekleştiren kişilere ateş açtığı iddia ediliyor.

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Suriye'de oluşturulan güvenli bölge koridorunda Rus askerlerle birlikte devriye gezen Türk Silahlı Kuvvetleri askerlerinin 12 Kasım Salı günü Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı Kobani kasabasında gösteri gerçekleştiren kişilere ateş açtığı iddia ediliyor. View on euronews

Türk askerleri Suriye'de iki Kobaniliyi öldürdü iddiası

Kobani, Suriye, TSK, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 07:15 
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