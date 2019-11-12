Türk askerleri Suriye'de iki Kobaniliyi öldürdü iddiası

Suriye'de oluşturulan güvenli bölge koridorunda Rus askerlerle birlikte devriye gezen Türk Silahlı Kuvvetleri askerlerinin 12 Kasım Salı günü Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı Kobani'de göstericilere ateş açtığı iddia edildi.



Reuters'ın geçtiği bu haber bölgedeki görgü tanıklarına ve gözlemcilere dayandırıldı. İngiltere Merkezli İnsan Hakları için Suriye Gözlemcileri grubundan yapılan açıklamada 2 Kobanilinin yaşamını yitirdiği ve 7 kişinin de yaralandığı ileri sürüldü.