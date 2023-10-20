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Mehmetçik'in göz yaşartan bayrak hassasiyeti! Yere düşmemesi için gösterdikleri çabaya bakın - Son Dakika

Mehmetçik'in göz yaşartan bayrak hassasiyeti! Yere düşmemesi için gösterdikleri çabaya bakın

Son Güncelleme: 20.10.2023 11:55

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 1'inci Komando Tugayı Komutanlığı'nca düzenlenen ve 9 ülkenin katıldığı 'Erciyes-2023' tatbikatı sona erdi. Tatbikatta yere süzülen paraşütçüye bağlı olan Türk bayrağının yere düşmemesi için askerler tarafından gösterilen çaba ise görülmeye değerdi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 1'inci Komando Tugayı Komutanlığı'nca düzenlenen ve 7 ülke askerinin fiilen olmak üzere 9 ülkenin katıldığı 'Erciyes-2023' tatbikatı nefes kesti. Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan, Pakistan, Libya, İspanya, İtalya ve Özbekistan'ın katılım sağladığı tatbikata Türk askerlerinin bayrak hassasiyeti damga vurdu.

BAYRAK YERE DÜŞMESİ DİYE YOĞUN ÇABA HARCADILAR

Tatbikatta senaryo gereği, 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan havalanan C-130 ve C-160 nakliye uçaklarındaki paraşütçü komandolar, bölgeye indirme yaptı. O anlarda yere süzülen paraşütçüye bağlı olan Türk bayrağının yere düşmemesi için diğer askerlerin gösterdiği çaba kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Son Dakika Yaşam Mehmetçik'in göz yaşartan bayrak hassasiyeti! Yere düşmemesi için gösterdikleri çabaya bakın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mehmetçik'in göz yaşartan bayrak hassasiyeti! Yere düşmemesi için gösterdikleri çabaya bakın - Son Dakika
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