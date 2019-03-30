Son Dakika Haberleri: Türk Askerlerini Taşıyan Kirpi Devrildi: 9 Asker Yaralı

Türk Askerlerini Taşıyan Kirpi Devrildi: 9 Asker Yaralı

54 dakika önce

Suriye'nin Halep kentine bağlı Dabık kasabasında Türk askerlerini taşıyan mayına dayanıklı kirpinin devrilmesi sonucu 9 Türk askeri yaralandı.

Türk Askerlerini Taşıyan Kirpi Devrildi: 9 Asker Yaralı, System.String[]
Suriye'nin Halep kentine bağlı Dabık kasabasında Türk askerlerini taşıyan mayına dayanıklı kirpinin devrilmesi sonucu 9 Türk askeri yaralandı. Yaralılar Kilis'e getirildi. Sabah 06.15 sıralarında Dabık kasabasında meydana gelen kazada Türk askerlerini taşıyan kirpi aşırı yağış nedeniyle virajı alamayarak devrildi. Kazada 9 asker yaralandı. Yaralılar, olay yerinden geniş güvenlik önlemleri altında tahliye edilerek, Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesine getirildi. Yaralı askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(Mehmet Ali Dağ/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 10:01 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kazada Hurdaya Dönen Kamyondan Sağ Çıktı Sosyal Medya Fenomeni Selin Ciğerci, Neden Çocuk Sahiplenmediğini Açıkladı Bayburtlu Yusuf Özoğul, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Görüştü Hazar Ergüçlü ve 19 Yaş Büyük Sevgilisi Onur Ünlü'den Aşk Pozu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.3.2019 10:55:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk Askerlerini Taşıyan Kirpi Devrildi: 9 Asker Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]