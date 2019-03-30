Türk Askerlerini Taşıyan Kirpi Devrildi: 9 Asker Yaralı
54 dakika önce
Suriye'nin Halep kentine bağlı Dabık kasabasında Türk askerlerini taşıyan mayına dayanıklı kirpinin devrilmesi sonucu 9 Türk askeri yaralandı.
Suriye
'nin Halep kentine bağlı Dabık kasabasında Türk askerlerini taşıyan mayına dayanıklı kirpinin devrilmesi sonucu 9 Türk askeri yaralandı. Yaralılar Kilis
'e getirildi. Sabah
06.15 sıralarında Dabık kasabasında meydana gelen kazada Türk askerlerini taşıyan kirpi aşırı yağış nedeniyle virajı alamayarak devrildi. Kazada 9 asker yaralandı. Yaralılar, olay yerinden geniş güvenlik önlemleri altında tahliye edilerek, Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesine getirildi. Yaralı askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
(Mehmet Ali Dağ/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 10:01 Kaynak: İHA
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