Son Dakika › Dünya › Türk Astrobiyolog Betül Kaçar NASA ile uzayda yaşamın izlerini arayacak - Son Dakika Dünya
Türk Astrobiyolog Betül Kaçar NASA ile uzayda yaşamın izlerini arayacak
7 saat önce
Türk astrobiyolog Betül Kaçar NASA'nın evrende yaşamın izlerini oluşturmak için oluşturduğu yeni bir ekibe kabul edildi
Türk astrobiyolog Betül Kaçar NASA'nın evrende yaşamın izlerini oluşturmak için oluşturduğu yeni bir ekibe kabul edildi.
Başarılı bilim insanı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:13
Son Dakika Son saha araştırmasına göre Türk halkının büyük çoğunluğu Libya Tezkeresi'ni destekliyor Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe'den 'kabin ateşi' paylaşımı Yeşilçam güzeli Gülşen Bubikoğlu, sosyal medyada gündem oldu İngiliz model Demi Rose, üstsüz pozlarıyla Instagram'ı salladı