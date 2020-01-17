Türk Astrobiyolog Betül Kaçar NASA ile uzayda yaşamın izlerini arayacak - Son Dakika
Son Dakika Dünya Türk Astrobiyolog Betül Kaçar NASA ile uzayda yaşamın izlerini arayacak - Son Dakika Dünya

Türk Astrobiyolog Betül Kaçar NASA ile uzayda yaşamın izlerini arayacak

7 saat önce

Türk astrobiyolog Betül Kaçar NASA'nın evrende yaşamın izlerini oluşturmak için oluşturduğu yeni bir ekibe kabul edildi

Türk Astrobiyolog Betül Kaçar NASA ile uzayda yaşamın izlerini arayacak, System.String[]

Türk astrobiyolog Betül Kaçar NASA'nın evrende yaşamın izlerini oluşturmak için oluşturduğu yeni bir ekibe kabul edildi.


Başarılı bilim insanı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

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NASA, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:13 
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